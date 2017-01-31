Порошенко созывает чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за экстренной ситуации на Донбассе, заявил в эфире «5 канала» замруководителя его администрации Константин Елисеев. Порошенко вернулся в Киев, «чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки», - рассказал он.

Порошенко, по словам Елисеева, поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, включая видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию, которую в Киеве характеризуют как «критическую». Также президент Украины поручил министру иностранных дел своей страны быть в тесном контакте с представителями Совета Безопасности ООН. Свою реакцию на события вокруг Авдеевки готовит ОБСЕ, уточнил Елисеев.

В Авдеевке, как рассказал замглавы администрации Порошенко, сложилась «очень напряженная ситуация, разрушена критически важная инфраструктура города и существует угроза гуманитарной катастрофы».

30 января представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики за прошедшие сутки 1912 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает ТАСС. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись поселки Васильевка, Михайловка, Озеряновка и Зайцево в пригороде Горловки, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Спартак, Яковлевка, Минеральное, Крутая Балка и Жабичево, западная окраина Донецка, аэропорт и южные села Ленинское, Коминтерново и Саханка.

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков обесточены Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод.