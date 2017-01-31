Кремль обеспокоен обострением в Донбассе

Последствия обстрела в городе Макеевке Донецкой области
Сергей Аверин / РИА Новости
Кремль сегодня выразил обеспокоенность обострением противостояния в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «агрессивные действия Украины» подрывают минские договоренности и, возможно, являются отвлекающим маневром. По его данным, ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вернули под свой контроль населенный пункт Авдеевку.
Украинская сторона винит в происходящем Россию и просит своих зарубежных партнеров оказать на нее дипломатическое давление.
«Подобные агрессивные действия (атака на ополченцев) при поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей, – сказал Песков. – Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины [Петра] Порошенко выполнять эти минские договоренности и более того, очень похожи на попытку таким образом, осуществлением агрессивных действий в районе Донбасса, отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации [на Украине]».
При этом Песков отрицательно ответил на вопрос о том, связывают ли в Кремле обострение с тем, что сейчас в США переходный период, когда власть переходит к новой администрации и Вашингтону сейчас «не до украинской темы». «Я не думаю», – сказал он.
«В любом случае все это идет на подрыв минских договоренностей, все это существенно осложняет ситуацию, в связи с чем мы еще раз говорим о том, что в Москве крайне обеспокоены [происходящим]», – подчеркнул Песков.
Он заявил, что у Москвы есть достоверные данные, что «вчера была со стороны не ВСУ, а отрядов самостийных – с их стороны была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса». «Они [отряды] перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию, – рассказал представитель Кремля. – И вот это вторжение было пресечено».
«Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди – и с той, и с другой стороны», – сказал пресс-секретарь Путина.
Другие версии
Накануне МИД Украины официально заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с «активизацией российско-террористических сил». По данным внешнеполитического ведомства, «за последние два дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения». В сообщении уточняется, что обстрелы производились из «запрещенных минскими договоренностями вооружений», включая РСЗО «Град» и артиллерию калибром 152 мм и 122 мм, в результате чего погибли 8 военнослужащих ВСУ, ранены 26, без воды, электричества и теплоснабжения остались 400 000 человек. МИД Украины квалифицирует «действия Кремля» как «грубое нарушение Женевских конвенций» и просит международных партнеров оказать на Москву дипломатическое давление.
Оперативное командование сил самопровозглашенной ДНР сегодня сообщило, что ВСУ во взаимодействии с боевиками запрещенного в России «Правого сектора» пытаются прорвать позиции на флангах Авдеевки. «Воспользовавшись ситуацией в районе Авдеевской промзоны, противник силами до двух взводов 36-й обрмп ВСУ и боевиков "Правого сектора" при поддержке трех БМП в 10 часов утра предприняли попытку прорыва на мариупольском направлении в районе Коминтернова», – говорится в сообщении. По данным командования ДНР, атака отбита, есть потери со стороны ВСУ.
Ранним утром 31 января ВСУ атаковали позиции ДНР между Донецком и Горловкой в районе Авдеевской промзоны, атака отбита, сообщило командование ДНР. По его данным, на территории ДНР за минувшие сутки шесть человек погибли, 13 ранены в результате обстрелов ВСУ.
С другой стороны линии соприкосновения – в Донецкой областной государственной администрации (ОВГА) – сообщили, что начали эвакуацию гражданского населения находящейся под контролем ВСУ части Авдеевки, однако большинство жителей не хотят уезжать. Председатель ОВГА Павел Жебривский написал в Facebook, что на 11.40 (12.40 мск) продолжается обстрел Авдеевки из тяжелых вооружений, но есть устная договоренность о режиме тишины с 12.00.
Украинское агентство UNIAN со ссылкой на штаб АТО сообщило, что режим тишины не соблюдается: «российско-оккупационные войска» продолжают безуспешные попытки штурма украинских позиций.
Спецмиссия ОБСЕ на Украине отмечает резкое обострение обстановки в районе Авдеевки – Ясиноватой начиная с ночи с 27 на 28 января. Обновленная версия доклада должна появиться на сайте миссии сегодня.
Корреспондент «Радио Свобода» Кристофер Миллер, находящийся в боевых порядках ВСУ под Новолуганским, связывает текущее обострение с тем, что ВСУ прошли нейтральную «серую зону» в ходе «ползучего наступления», начавшегося в середине декабря, и вступили в прямое соприкосновение с противником.
Konstantin Chernichkin / Reuters
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