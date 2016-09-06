Порошенко рассказал, сколько потеряла Украина из-за санкций России

Закрытие российского рынка для украинских производителей обошлось Киеву по меньшей мере в $15 млрд, подсчитал президент Украины Петр Порошенко. Такое заявление он сделал в ходе выступления с ежегодным посланием к Верховной раде.

«Агрессивное закрытие Россией своего рынка стало для Украины экономическим шоком. Оно обошлось нам, по некоторым подсчетам, минимум в $15 млрд. Мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест, и эта экономическая агрессия - одна из главных причин стремительного падения уровня жизни», - заявил президент.

Порошенко напомнил, что в начале десятилетия почти треть украинского экспорта шла на российский рынок. Он напомнил, что «атака Кремля началась еще до майдана: уже в 2013 г. введенные им ограничения привели к падению украинского экспорта в России на 15%». Украинский лидер добавил, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. экспорт в Россию сократился наполовину.

Глава государства предупредил, что «снижение продолжается и сейчас - 34% по итогам первого полугодия». «Доля России в украинском экспорте составляет теперь 9% с тенденцией к дальнейшему падению. Тех, кто любит спекулировать на тему "пока война, кто-то зарабатывает на торговле с Россией», должна заинтересовать финальная цифра: за последние годы объемы нашего экспорта в России упали в пять раз», - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что есть и позитивный результат введения Москвой санкций: кардинальным образом сократилась зависимость Украины от российского рынка, «где бал правят не законы экономики, а политический шантаж и имперское давление».