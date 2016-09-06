Порошенко считает поведение России глобальной проблемой

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытке разрушить архитектуру европейской безопасности, назвав это континентальной и глобальной проблемой.

«Поведение России в мире, нарушение ею норм международного права, попытка Кремля разрушить архитектуру европейской безопасности, его экспансионизм - это континентальная и глобальная проблема, и она не может быть решена чисто на двусторонней основе», - сказал Порошенко во вторник, выступая с ежегодным посланием Верховной раде.

Он подчеркнул, что Киев и «в дальнейшем нуждается в серьезной международной поддержке в борьбе с российской агрессией». Президент заметил, что обеспечивать такую поддержку для украинской дипломатии становится все труднее в силу разных объективных и субъективных факторов.

Порошенко также заявил о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной. «Наша граница с Россией - самая длинная в Европе: только сушей - 2000 км. Россия постоянно наращивает военное присутствие и играет мышцами на западном и юго-западном стратегических направлениях. Высокий уровень угрозы вооруженной агрессии сохраняется с южного направления», - сказал Порошенко.

Он добавил, что в составе группировки противника в Донбассе - «почти 38 500 человек, более 600 танков и 1250 боевых бронемашин, 750 единиц артиллерийских систем, около 300 реактивных систем залпового огня».