ЦБ Канады оставил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых

Центральный банк (ЦБ) Канады в среду, 1 марта, вновь принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В целом, последние данные о состоянии дел в мировой и канадской экономике соответствуют прогнозам Центробанка», - отмечается в заявлении. В ЦБ добавили, что в январе рост инфляции в стране составил 2,1%, что связано с повышением цен на энергоносители. Пр этом, отмечается в заявлении, регулятор считает, что влияние повышения цен на топливо на показатели роста инфляции носят временный характер.

Базовая ставка в Канаде не меняется уже два года. 22 января 2015 г. канадский Центральный банк снизил базовую ставку с 1% до 0,75%, а 15 июля - до 0,5%. Тогда глава Банка Канады Стивен Полоз заявлял, что такое решение принято из-за падения цен на нефть, которое усилило риски для инфляции и финансовой стабильности.

Следующее заявление ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 апреля 2017 г.