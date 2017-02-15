Европарламент поддержал торговое соглашение ЕС с Канадой

Несмотря на протесты граждан Европарламент 15 февраля большинством голосов поддержал торгово-экономическое соглашение Евросоюза с Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Это сообщает «Прайм». Речь шла о финальном голосовании за этот документ.

Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября. Оно начнет частично предварительно применяться Евросоюзом в апреле. Окончательно оно вступит в силу после ратификации всеми странами - участницами ЕС. Тогда будут отменены около 98% пошлин, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что за счет этого соглашения торговый оборот между его участниками вырастет на 12 млрд евро в год.

Голосование в Европарламенте проходило одновременно с акцией протеста в Страсбурге. Петиция против соглашения набрала 3,5 млн голосов, как сообщает EUobserver, ее передали в Европарламент перед голосованием.