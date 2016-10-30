Евросоюз и Канада договорились о свободной торговле

Для окончательного вступления в силу соглашения нужна будет ратификация документа всеми странами ЕС

В воскресенье, 30 октября, было подписано всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (СЕТА) о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и Канадой. Это произошло после саммита ЕС - Канада в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».

Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия. Это позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады, а также Европарламентом.

По итогам подписания соглашения ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.

В подписании соглашения принимали участие председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, глава правительства председательствующей в ЕС Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Сегодня - важный день для Европы. Подписание СЕТА подтверждает приверженность ЕС идеалам свободной торговли. Мы в настоящий момент продолжаем переговоры по 21 аналогичному соглашению», - приводит слова Юнкера ТАСС.

Теперь документ должен поступить на утверждение Европарламента (ЕП), указывает «РИА Новости». Для окончательного вступления в силу соглашения нужна будет ратификация документа всеми странами ЕС.

Подписание СЕТА около месяца блокировал бельгийский франкоязычный регион Валлония, но в минувший четверг на переговорах между правительством этого региона, бельгийским федеральным правительством и ЕК стороны сумели договориться. СЕТА считается в ЕС прототипом для гораздо более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США - TTIP.