ВЭБ: ВВП в годовом выражении в январе вырос на 0,8%

ВВП России в январе 2017 г. вырос к соответствующему периоду предыдущего года на 0,8%. Такую оценку сделали эксперты Внешэкономбанка (ВЭБа) во главе с главным экономистом ВЭБа Андреем Клепачем, говорится в сообщении банка.

Прирост ВВП со снятой сезонностью по отношению к предыдущему месяцу составил 0,3% против снижения на 0,3-0,4% в декабре 2016 г.

Положительный вклад в сезонно выровненную динамику ВВП внесли добыча полезных ископаемых (0,5%), обрабатывающие отрасли (0,3%), розничная торговля (1,1%), транспорт (2,0%), чистые налоги на продукты и импорт (1,5%) в результате двузначного роста импорта товаров и экспортных таможенных пошлин на нефть и газ.

В области отрицательных значений в этом месяце с исключением сезонного и календарного факторов оказались производство продукции сельского хозяйства (-1,0%), обеспечение электрической энергией и водоснабжение (-0,8%), строительство (-3,1%).

К соответствующему периоду прошлого года ВВП в январе 2017 г. увеличился на 0,8%. Большой положительный вклад был связан с календарным фактором.