В Госдуму внесен законопроект о запрете санкционных товаров из стран ЕАЭС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на оборот отдельных категорий товаров. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В первую очередь речь идет о товарах, «при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом союза», говорится в справке.

Законопроект предполагает, что у правительства будет право вводить запрет на оборот отдельных категорий товаров. Согласно проекту закона в случае введения запрета правительство может определять порядок его применения, определять органы, которые будут следить за его исполнением, а также решать, как распорядиться незаконно ввезенными товарами.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов», — ожидают в правительстве.