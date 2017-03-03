Силуанов: курс рубля благоприятен для валютных обязательств бюджета

Минфин России считает текущий курс рубля привлекательным для исполнения валютных обязательств федерального бюджета, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Сейчас на рынке сложился привлекательный с точки зрения исполнения валютных обязательств бюджета курс рубля. Поэтому мы с начала марта начали накапливать на счетах Казначейства ликвидность в иностранной валюте», - сказал он.

Министр отметил, что накопление этой валютной ликвидности не связано с дополнительными нефтегазовыми доходами. «Это те средства, которые нам необходимы для исполнения текущих обязательств бюджета в иностранной валюте в 2017 г.», - сказал он.

Сегодня Минфин сообщил о большем, чем ожидалось, снижении закупок валюты. На период с 7 марта по 6 апреля 2017 г. министерство понизило объем ежедневных покупок валюты до 3,2 млрд руб. (около $54 млн по текущему курсу) с 6,28 млрд руб. в феврале. Аналитики ожидали, что ежедневный объем операций Минфина сократится примерно до $80 млн. На этой новости биржевой курс доллара незначительно снизился - с 58,9 до 58,6 руб.