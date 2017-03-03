Минкультуры объявило о перечислении зарплат творческим вузам после задержки

Подведомственные Минкультуры творческие вузы, где с января не платили зарплаты, начали получать эти деньги, сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Ранее руководитель ведомства Владимир Мединский объяснял задержку зарплат техническими неполадками в системе «Электронный бюджет».

«На оплату переданы соглашения в подведомственные Минкультуры образовательные учреждения. Перечисление средств идёт или уже произошло», - сказал представитель ведомства. Ректоры вузов подтвердили эту информацию. «Заработная плата сотрудникам ВГИКа за январь и февраль выплачена полностью и своевременно. Жалоб в какие-либо инстанции от сотрудников или руководства ВГИКа не направлялось», - говорится в письме ректора ВГИКа Владимира Малышева. Он посоветовал Минфину научить сотрудников Минкультуры и руководителей федеральных учреждений культуры пользоваться новой программой «Электронный бюджет»: «Министерству финансов следовало бы научить сотрудников Минкульта и руководителей федеральных учреждений культуры пользоваться ей».

Ректор Кемеровского института культуры Александр Шунков сообщил, что сотрудники получили зарплату за счёт внебюджетных средств - из доходов от платных услуг. «На 3 марта получено финансирование на выполнение государственного задания в объеме I квартала 2017 г. В срок, установленный коллективным договором, будет выплачена заработная плата за февраль в полном объеме», - говорится в его письме.

О двухмесячных задержках зарплат в Московской государственной консерватории им. Чайковского, Государственном институте искусствознания, в Российском институте истории искусств, в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова и ряде других учреждений 1 марта сообщила Русская служба ВВС. Она ссылалась на сотрудников.