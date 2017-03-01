Подведомственные Минкультуры учреждения пожаловались на невыплаты зарплат с января

В нескольких учреждениях культуры в России сотрудники не получают зарплату с начала 2017 г., сообщает Русская служба ВВС. Такая ситуация сложилась в Московской государственной консерватории им. Чайковского, Государственном институте искусствознания, в Российском институте истории искусств и в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, рассказали телекомпании сотрудники этих учреждений. «Сотрудникам бухгалтерия говорит, что от государства не приходят бюджетные деньги», - говорит один из источников ВВС. Руководители учреждений неофициально говорят, что у Министерства культуры были технические проблемы.

По словам сотрудника Петербургской консерватории, некоторые работники с Нового года «получили существенно меньше половины оклада», другие «не получают денег совсем, притом что раньше задержек не было». Еще один источник сообщил, что зарплаты обещали выплатить в марте.

Зарплаты источников Русской службы, по их словам, состоят из оклада и грантов. «В наших трудовых договорах прописан смехотворный оклад, у кого - 2500 руб. , у кого - пять с чем-то тысяч, но порядок такой. Реально платили больше из внебюджетных средств, грантов и т. д. Но точная сумма в договоре отсутствовала и каждый месяц немного плавала», - рассказывает сотрудник Московской консерватории.

В одном из вузов на собрании решили, что сотрудники напишут заявления о приостановке работы из-за отсутствия оплаты их труда, а руководство им объяснило, что за это будет оштрафовано само учреждение на 100 000 руб. за каждого сотрудника, рассказал источник компании.

Минкультуры перевело деньги во все подведомственные образовательные учреждения в конце января 2017 г., завили в пресс-службе министерства. «Возникшие задержки по заработной плате связаны с техническими проблемами в системе "Электронного бюджета" и алгоритма работы с системой самими подведомственными учреждениями. В настоящее время данные проблемы практически разрешены», - объяснили в ведомстве. «Электронный бюджет» - система, в которой публикуются данные о расходах федерального бюджета, напоминает ВВС. Как с ней связаны задержки зарплат в музыкальных вузах, министерство не поясняет.