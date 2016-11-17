Люди верят, что экономический кризис – это надолго

Экономический кризис затронул в разной степени три четверти населения, причем 27,5% (см. график) считают себя сильно пострадавшими, говорится в ежемесячном мониторинге Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) РАНХиГС, на 3 п. п. больше, чем месяц назад. Около трети опрошенных опасаются потерять работу, выросла доля тех, у кого снизилась зарплата, а платить ее стали с задержками.

Если в сентябре росли позитивные оценки экономической ситуации, то к октябрю заметно увеличились негативные (см. таблицу). Тех, кто не замечает изменений, стало существенно меньше, указывают социологи, а тех, кто видит заметные ухудшения, – на 7% больше. Оценки экономической ситуации отличаются нестабильностью, констатируют в ИнСАП. По сравнению с сентябрем на 3 п. п. выросла доля тех, кто считает, что ситуация ухудшается, следует из октябрьского опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), выше средней доля таких мнений в городах-миллионниках, среди людей с высшим образованием и бедных.

Все меньше людей верят в улучшение ситуации либо что спад экономики продлится не более двух лет, отмечается в мониторинге ИнСАП. Если доля замечающих кризис с начала года снижается, то в прогнозах изменений почти нет: чаще всего люди считают, что через год ситуация будет примерно такой, как сейчас, ожидающих усиления кризиса несколько больше, чем тех, кто верит в рост экономики, говорится и в октябрьском опросе ФОМа.

Сократившаяся в начале кризиса потребительская активность по-прежнему находится на достаточно низком уровне, говорится в мониторинге, но есть и позитивные тренды – снизилось количество людей, сокративших расходы на образование, на отпуск и развлечения. Тем не менее экономия на потреблении остается главной формой адаптации, пишут социологи: даже в группе относительно хорошо обеспеченных россиян к этой тактике прибегают около половины, в то время как в низкодоходной группе – 85%. Многие запасаются продуктами, особенно малообеспеченные, указывается в мониторинге. В январе – сентябре 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,3%, а реальный размер назначенных пенсий – на 3,6%, приводил данные Росстат, при этом реальная заработная плата за девять месяцев даже немного выросла – на 0,4%. Неравенство доходов в январе – сентябре 2016 г. практически не изменилось, фиксируют социологи: коэффициент Джини составил 0,400 (2015 г. – 0,399).

Более того, сократилось число бедных людей – с 21,7 млн до 21,4 млн, несмотря на снижение доходов, отмечали эксперты Всемирного банка. Правда, произошло это за счет замедления инфляции, которая задевает больше всего малообеспеченное население. Люди же со средним достатком потеряли примерно десятую часть доходов, подсчитали во Всемирном банке.

Если в оценке собственного финансового положения видны отдельные позитивные колебания, то в том, что касается социально-экономических эффектов кризиса, отмечается монотонный негативный тренд, считают социологи. Люди приспособились к слабой экономике и подготовились к долгой жизни в плохих условиях, но это не означает выхода из бедности и повышения благосостояния, полагает директор ИнСАП Татьяна Малева, устойчивых признаков выхода из кризиса нет. Однако привычка к кризису не несет политических рисков для властей, указывает Владимир Тихомиров из БКС: «Население пребывает в апатии».