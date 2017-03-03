ЦБ: потенциал снижения ставки в первом полугодии сохраняется

Банк России, который в последнем заявлении по итогам совета директоров 3 февраля дал «ястребиный» сигнал относительно направленности денежно-кредитной политики, спустя месяц пришел к более мягкой формулировке.

«Учитывая позитивные тенденции в экономике при замедлении инфляции несколько быстрее прогноза, сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в первом полугодии, хотя он по-прежнему ограничен наличием инфляционных рисков», - говорится в комментарии ЦБ по экономике, опубликованном в пятницу.

Формально комментарий принципиально не отличается от предыдущего: ЦБ и раньше констатировал возможность снижения ставки в первом полугодии, отмечая, что возможность такого шага выше во II квартале, чем в первом. Однако в февральском заявлении, которое было сделано непосредственно перед началом операций Минфина на валютном рынке (которые теоретически могли ослабить курс рубля и усилить инфляционные риски), регулятор отметил, что «с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 г. уменьшился».

Как отмечается в новом комментарии ЦБ, "более уверенное, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности не создает дополнительного инфляционного давления". "Предварительная оценка по недельным данным февраля показывает, что инфляция замедляется несколько быстрее прогноза", - отмечает Банк России.

«Проводимая Банком России умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению инфляции до 4% к концу 2017 г. и ее дальнейшему удержанию вблизи целевого значения», - сказано в комментарии. За 27 дней февраля инфляция составила 0,2%, при этом две из последних трех недель показали нулевой рост цен.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 24 марта, оно будет «опорным» (с пресс-конференцией председателя Банка России и публикацией доклада о ДКП).