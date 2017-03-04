Китай на 7% увеличит расходы на оборону

Официальный представитель высшего законодательного органа Китая Фу Ин сообщила, что расходы страны на оборону в 2017 г. будут увеличены на 7%. «Каждый год наше правительство определяет расходы на оборону. В 2017 г. наш бюджет увеличится примерно на 7%, доля расходов составит 1,3% от ВВП страны», – сказала Фу Ин.

Она пояснила, что это решение было принято после Мюнхенской конференции по безопасности, участникам которой рекомендовали увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП страны.

Фу Ин также отметила, что в последние десятилетия произошли крупные конфликты, которые нанесли материальный ущерб некоторым странам и привели к появлению потока беженцев. «Китай ни разу не нанес вред другой стране», – сказала она. Фу Ин подчеркнула, что в приграничных спорах Пекин всегда выступает за мирное решение.