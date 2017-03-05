США намерены сократить финансовую помощь другим странам – Fox News

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно сократить финансовую помощь другим странам, сообщает телеканал Fox News. Директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни заявил, что администрация планирует потратить эти деньги «здесь», в частности, для увеличения военного бюджета.

Сумма, на которую планируется сократить, финансовую помощь, пока не называется. Предполагается, что официально об этом будет объявлено 16 марта.

Ранее комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США предложил в 2017 г. выделить на военную помощь Украине $150 млн. Для Украины изначально было заложено $350 млн. Окончательное решение будет принимать президент США.