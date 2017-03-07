Медведев распорядился о казначейском сопровождении средств по гособоронзаказу

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о казначейском сопровождении госконтрактов по гособоронзаказу. Документ от 3 марта опубликован на сайте правительства 7 марта.

«Казначейскому сопровождению подлежат средства в российской валюте, получаемые при расчетах в целях исполнения госконтрактов по государственному оборонному заказу, при расчетах по контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым головными исполнителями с исполнителями или между исполнителями в рамках исполнения госконтрактов», – говорится в справке к постановлению.

В правительстве считают, что казначейское сопровождение госконтрактов по гособоронзаказу поможет усилить контроль за расчетами в этой сфере и исключить нецелевое расходование бюджетных средств и необоснованное завышение цен.