Великобритания может потребовать от Евросоюза $11 млрд в связи с Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза вернуть Лондону $11 млрд, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке, пишет Sunday Times.

Издание поясняет, что эта сумма – доля Лондона в капитале Европейского инвестиционного банка. Великобритания в связи с выходом из Евросоюза намерена вернуть эти деньги.

Ранее сообщалось, что Британия может отказаться платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit. Юристы британского правительства пришли к выводу, что у Брюсселя нет законных оснований требовать компенсации.

По данным британской газеты Telegraph, Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза уже во вторник, 14 марта.

Тереза Мэй может запустить процедуру Brexit 14 марта
Британия может отказаться платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit
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