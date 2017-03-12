Великобритания может потребовать от Евросоюза $11 млрд в связи с Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза вернуть Лондону $11 млрд, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке, пишет Sunday Times.

Издание поясняет, что эта сумма – доля Лондона в капитале Европейского инвестиционного банка. Великобритания в связи с выходом из Евросоюза намерена вернуть эти деньги.

Ранее сообщалось, что Британия может отказаться платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit. Юристы британского правительства пришли к выводу, что у Брюсселя нет законных оснований требовать компенсации.

По данным британской газеты Telegraph, Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза уже во вторник, 14 марта.