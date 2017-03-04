Британия может отказаться платить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

Юристы британского правительства пришли к выводу, что Великобритания не обязана выплачивать Евросоюзу 60 млрд евро после выхода из европейского блока, пишет газета Times. «Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50», – сказал источник издания в правительстве.

Ранее сообщалось, что Британия должна выплатить 60 млрд евро Евросоюзу после Brexit в соответствии с заключенными ранее соглашениями.

Юристы утверждают, что у Брюсселя нет законных оснований требовать компенсации. «Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан», – сказал собеседник издания.

Однако он отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может согласиться заплатить 60 млрд евро в добровольном порядке, что обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничество в таких областях, как правосудие и безопасность.