В Минтруде раскритиковали предложение заменить маткапитал ежемесячными выплатами

Министр труда России Максим Топилин заявил, что введение вместо материнского капитала ежемесячных выплат за ребенка окажется значительно дороже существующей системы.

«Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты <...>. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры», - сказал он.

Министр добавил, что материнский капитал направлен прежде всего на стимулирование рождаемости, поддержка семьи вторична.

«Некоторые путают, в чем суть. Что такое материнский семейный капитал? Это стимулирование рождения. Если идет речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты. Не надо вообще мыслить - это странное мышление в логике того, что одно на другое заменить. Нельзя менять. А расчеты будем смотреть», - отметил Топилин.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили ввести гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала в виде ежемесячных выплат на ребенка.