В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячными выплатами

Член комитета Государственной думы по соцполитике Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили ввести гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. Об этом сообщает RT.

Они выступили с инициативой проводить ежемесячные выплаты на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3000 руб. за одного ребенка, 8000 – за двоих и 15 000 – за троих детей. Однако согласно их предложению в случае если в семье больше троих усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.

По мнению Вострецова и Волынец, программа материнского капитала не оправдала себя. Вострецов назвал материнский капитал псевдоподдержкой, добавив, что необходимо пособие, на которое можно содержать детей.

Ранее сообщалось, что Минтруд, а также Минфин и Минэкономразвития к апрелю определятся, целесообразно ли выдавать часть средств материнского капитала в виде единовременной выплаты.

Материнский капитал в 2017 г. составляет 453 000 руб. В прошлом году правительство отказалось от его индексации на «трехлетку» из-за «сложной экономической ситуации». Использовать материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, покупку земли и ряд других нужд.

В 2009 г. в качестве антикризисной меры гражданам разрешили получать единовременную выплату из материнского капитала на любые расходы наличными. В 2009 и 2010 гг. она составляла 12 000 руб. Позже она была отменена и снова введена в кризис 2015 г. В прошлом году сумма единовременной выплаты составляла 25 000 руб.