Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней. Он напомнил, что программа маткапитала работает неплохо, за 10 лет ею воспользовались более пяти миллионов семей.

1 марта министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала еще на пять лет, по 2023 г.

Материнский капитал в 2017 г. составляет 453 000 руб. В прошлом году правительство отказалось от его индексации на «трехлетку» из-за «сложной экономической ситуации». Использовать материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, покупку земли и ряд других нужд.

В 2009 г. в качестве антикризисной меры гражданам разрешили получать единовременную выплату из материнского капитала на любые расходы наличными. В 2009 и 2010 гг. она составляла 12 000 руб. Позже она была отменена и снова введена в кризис 2015 г. В прошлом году сумма единовременной выплаты составляла 25 000 руб.