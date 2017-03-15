Недельная инфляция выросла до 0,1%, годовая снизилась до 4,4%

Инфляция в России с 7 по 13 марта 2017 г. составила 0,1%, сообщил в среду Росстат.

Предыдущие две недели инфляция была нулевой, что несвойственно для этого периода года в России, когда обычно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Нулевая недельная инфляция на протяжении двух недель подряд до этого фиксировалась исключительно в летние месяцы.

За последние пять недель нулевая инфляция в России фиксируется уже третий раз - только за неделю с 14 по 20 февраля и неделю с 7 по 13 марта инфляция составила по 0,1%.

В феврале на фоне укрепления рубля в начале года инфляция в России составила минимальные 0,2% для этого месяца за всю историю наблюдения с 1991 г.

В годовом выражении инфляция в феврале снизилась до 4,6% с 5,0% в январе и 5,4% в декабре.

Исходя из среднесуточных цифр инфляция в годовом выражении снизилась к 13 марта до 4,4% с 4,5% неделей ранее.

С начала месяца инфляция к 13 марта составила 0,1%, с начала года - 0,9%.