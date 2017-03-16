Инфляция в России в середине марта снизилась ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ – до 4,4%

Инфляция в России продолжает снижаться и к 13 марта составила 4,4% в годовом выражении, что ниже ожиданий как Минэкономразвития, так и Центрального банка, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на съезде РСПП в четверг в Москве.

Ранее Банк России допустил снижение ключевой ставки из-за замедления инфляции уже на ближайшем заседании – 24 марта. Сезонно очищенная месячная инфляция в феврале – 0,1% против 0,3% в январе, сказал директор департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев в интервью Bloomberg: «Это низкие значения, и для меня это повод предложить совету директоров в марте рассматривать среди прочих возможность снижения ставки».