Инфляция тестирует исторические минимумы, в 14 регионах – ниже 4%

По данным Росстата, в феврале индекс потребительских цен снизился до 4,6% с январских 5% (к тем же месяцам 2016 г.), это минимумы с 2012 г. Инфляция поставила сразу два исторических рекорда: прирост цен за месяц – на 0,2% к январю – стал минимальным для февраля; нулевой прирост цен, наблюдавшийся в одну из февральских недель, также ранее никогда не фиксировался в это время года.

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