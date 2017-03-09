Инфляция тестирует исторические минимумы, в 14 регионах – ниже 4%

Опережающее замедление инфляции вызвано влиянием временных факторов – укреплением рубля и хорошим урожаем прошлого года
Максим Стулов / Ведомости
По данным Росстата, в феврале индекс потребительских цен снизился до 4,6% с январских 5% (к тем же месяцам 2016 г.), это минимумы с 2012 г. Инфляция поставила сразу два исторических рекорда: прирост цен за месяц – на 0,2% к январю – стал минимальным для февраля; нулевой прирост цен, наблюдавшийся в одну из февральских недель, также ранее никогда не фиксировался в это время года.