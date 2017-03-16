Орешкин назвал макроэкономические условия в России предсказуемыми

Динамика ключевых экономических индикаторов в России стала предсказуемой, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Как я уже говорил, мы достигли значительного прогресса в формировании конструкций макроэкономической политики, которая будет обеспечивать долгосрочную устойчивость макроэкономической динамики. Комбинация тех мер, которые уже введены, это и инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, ответственная бюджетная политика, новые макроэкономические правила, обеспечивающие снижение влияния волатильности сырьевых цен на внутреннюю экономику, – все это уже позволило обеспечить предсказуемость динамики ключевых экономических индикаторов. Даже если кто-то из вас пока еще не верит, могу вам сказать, что предсказуемость эта уже есть», – сказал Орешкин.