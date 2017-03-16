Шувалов до конца марта проведет совещание по дивидендам госкомпаний

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ближайшее время проведет совещание по вопросу размера дивидендов для госкомпаний.

Комментируя уточняющий вопрос, когда именно запланировано совещание, первый вице-премьер сказал, что оно пройдет до конца марта, а до этого конкретно говорить о возможном размере дивидендов преждевременно.

В прошлом году действовала норма о минимальном размере дивидендов для госкомпаний на уровне 50% прибыли, правда, ряд компаний добились для себя исключений. Минфин предлагал продлить эту норму и на 2017-2019 гг. и закладывал в бюджет доходы от дивидендов госкомпаний, посчитанные при минимальных дивидендных выплатах на уровне 50% от их чистой прибыли.

Но в отсутствие нового распоряжения правительства сейчас вновь действует старый документ, который предполагает минимальный размер дивидендов на уровне 25% от чистой прибыли.

Решение о целесообразности сохранения минимального порога по дивидендам для госкомпаний на уровне не менее 25% прибыли было принято в середине декабря на совещании у Шувалова.

Тем не менее в феврале Минфин вновь внес в правительство проект распоряжения, предусматривающий выплаты для госкомпаний на уровне не менее 50% прибыли, и обсуждение вопроса продолжилось.