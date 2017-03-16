Минфин США: Трамп верит в свободную торговлю, но она должна быть справедливой

Президент США Дональд Трамп верит в свободную торговлю, но она должна быть справедливой. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине министр финансов США Стивен Мнучин после переговоров со своим германским коллегой Вольфгангом Шойбле, отвечая на вопрос о планах администрации Соединенных Штатов относительно продолжения переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС.

По словам Мнучина, администрация еще не определилась с реформой налогообложения импорта. Он подчеркнул, что в результате реформирования налоговая система США должна стать конкурентной по сравнению с другими странами. «Пограничный налог является лишь одним из вариантов», - отметил он. «Мы сегодня обсуждали различия в наших налоговых системах, позитивные и негативные стороны введения такого налога. Но конечного решения пока нет», - заключил министр финансов США (цитаты по ТАСС).

Также Мнучин добавил, что администрация Трампа не испытывает желания ввязываться в торговые войны, отмечает Reuters.