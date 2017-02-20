Трамп хочет изменить метод расчета торгового баланса

В администрации президента США рассматривается вопрос об изменении метода расчета торгового баланса, рассказали несколько человек, участвующих в дискуссиях. По их словам, в результате торговый дефицит будет казаться больше, чем в последние годы: скорректировав статистику по экспорту, Белый дом рассчитывает получить дополнительные козыри на торговых переговорах, в том числе по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

По словам источников, главная идея, которую рассматривают в администрации, – исключить из расчета экспорта товары, которые поначалу были ввезены в США, а затем поставлены в неизменном виде в другие страны, например в Мексику и Канаду (входят в NAFTA). Это, считают экономисты, приведет к росту дефицита торгового баланса, потому что статистика по импорту таких товаров останется неизменной, однако их реэкспорт учитываться не будет.