Мировая экономика

Трамп хочет изменить метод расчета торгового баланса

Увеличив дефицит на бумаге, Белый дом рассчитывает добиться бóльших уступок от торговых партнеров
По новой методологии дефицит США в торговле с Мексикой, которым Дональд Трамп неоднократно объяснял сокращение производства и числа рабочих мест, вырастет почти вдвое
По новой методологии дефицит США в торговле с Мексикой, которым Дональд Трамп неоднократно объяснял сокращение производства и числа рабочих мест, вырастет почти вдвое
Evan Vucci / AP

В администрации президента США рассматривается вопрос об изменении метода расчета торгового баланса, рассказали несколько человек, участвующих в дискуссиях. По их словам, в результате торговый дефицит будет казаться больше, чем в последние годы: скорректировав статистику по экспорту, Белый дом рассчитывает получить дополнительные козыри на торговых переговорах, в том числе по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

По словам источников, главная идея, которую рассматривают в администрации, – исключить из расчета экспорта товары, которые поначалу были ввезены в США, а затем поставлены в неизменном виде в другие страны, например в Мексику и Канаду (входят в NAFTA). Это, считают экономисты, приведет к росту дефицита торгового баланса, потому что статистика по импорту таких товаров останется неизменной, однако их реэкспорт учитываться не будет.

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