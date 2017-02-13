Андреас Георгиу, возглавлявший Греческое статистическое управление думал, что нарисовал честную картину бюджетного дефицита и долга страны. Теперь он в судах отбивается от оппонентов, обвиняющих его в манипуляциях в пользу Евросоюза и МВФ

Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: «Я думал, что Греция может и должна жить лучше»

Режим бюджетной экономии дается Греции нелегко, и вновь возникают вопросы, сможет ли страна выполнить условия программы международной финансовой помощи. Международный валютный фонд пока отказывается участвовать в следующем раунде кредитования. Некоторые высокопоставленные чиновники в Афинах нашли, кого можно обвинить в своих бедах, – специалиста по статистике из американской глубинки.

В 2010 г. работавший в МВФ Андреас Георгиу вернулся на родину из штата Мэриленд, чтобы стать первым руководителем вновь созданного независимого статистического ведомства Греции. До этого, в течение долгих лет перед долговым кризисом, власти страны манипулировали статистическими данными, скрывая истинные размеры бюджетного дефицита, растраты и расходы на поддержку компаний, порой связанных с чиновниками. Европейская комиссия впоследствии подтвердила, что Георгиу исправил все неточности и представил полную картину масштабов дефицита.

Его недоброжелатели, напротив, утверждают, что он манипулировал цифрами, чтобы помочь кредиторам Греции – Евросоюзу и МВФ – навязать стране режим жесткой экономии в рамках меморандума о финансовой помощи, принятого в 2010 г.

Найти крайнего

Четыре раза за четыре года греческие следователи и прокуроры подтверждали, что Георгиу просто применял европейские стандарты учета и не совершил никакого преступления. Тем не менее политики и судьи не перестают его обвинять. Ему грозит пять судебных разбирательств, результатом одного из них может стать пожизненное заключение.

Долговой кризис в Греции потребовал самой масштабной в истории финансовой помощи, оказанной государству, и ознаменовался самым глубоким экономическим спадом в развитой стране с 1930-х гг. Во время кризиса значительная часть греческой правящей элиты отрицала собственную ответственность за его наступление и ссылалась на происки врагов.

В результате чиновники еврозоны и Германии начали сомневаться в намерениях греческих властей учиться на собственных ошибках и избегать их повторения в будущем.