Минфин объяснил информацию о новом налоге с продаж

Минфин не обсуждает идею возвращения налога с продаж, речь идет о возможной привязке торгового сбора к выручке предприятий, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

«Не обсуждался налог с продаж, потому что это действительно вчерашний день. Обсуждалось: у нас есть торговый сбор, который взимается с натуральных показателей – площадь торгового зала и так далее, – но в принципе ничто не препятствует тому, чтобы его привязать к показателям выручки и таким образом пополнить, например, местные бюджеты», – сказал он.

По словам Трунина, в этом случае сбор можно сделать по аналогии с имущественными налогами, рассчитывать сумму будет ФНС, а оплата – производиться по уведомлению.

По его оценке, торговый сбор с привязкой к выручке должен составлять не более 1%. «Если такое решение (о привязке торгового сбора к выручке) обсуждается всерьез, надо определиться с тем, хотим ли мы сохранить круг плательщиков торгового сбора или хотим расширить, и тогда только принимать решение. Пока еще рано в принципе говорить о каких-то параметрах. С моей точки зрения, если это делать, то надо это делать с очень небольших показателей – в пределах 1%, может быть, даже меньше», – сказал Трунин.

Доходы от таких изменений в торговых сборах не будут существенны для макроэкономических параметров, уверен замминистра финансов.

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников написали, что власти вернулись к обсуждению налога с продаж как альтернативе повышению ставки НДС при налоговом маневре.