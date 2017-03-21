В России создаются условия для введения налога с продаж, подумали чиновники

Власти вернулись к обсуждению налога с продаж – с введением новой контрольно-кассовой техники его станет легко администрировать, рассказали «Ведомостям» шесть федеральных чиновников. Налог с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре (Минфин предлагает снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%), говорят трое из них. Время на обсуждение еще есть, указывает один из трех, все решения о налогах будут приняты после мая 2018 г.

Идея обсуждается внутри экономического блока, знает чиновник, на уровень правительства пока не выносилась. Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, объясняет другой чиновник: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. А еще не будет противоречия с решением Конституционного суда, подчеркивает он.

Сбор не может быть более 2–3%, предлагает чиновник: выше будет уже уход в тень. Идея обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре, убежден он: торговый сбор – лучшая альтернатива повышению НДС. Рост ставки НДС увеличивает нагрузку на всех, отвлекает оборотные средства, а сбор повлияет только на розницу, аргументирует он.

Еще есть идея часть сбора зачислять в муниципальный бюджет, знает другой чиновник: муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Но решиться на это можно, только если будет 95%-ная уверенность в работе касс, основного инструмента администрирования, указывает он.

Минфин не комментирует изменения налоговой системы до выработки единой позиции правительства по этому вопросу, сообщила пресс-служба министерства.

В Минэкономразвития в установленном порядке такие идеи не поступали, заявил его представитель.

Снижение ставки страхового взноса при маневре – тема отдельная, указывает один из собеседников «Ведомостей». Если вводить налог с продаж, то взнос можно снизить, но не так радикально, отмечает другой: в любом случае это перераспределение нагрузки.

С июля 2017 г. новая кассовая техника будет обязательной для тех, кто уже использует кассы, а с июля 2018 г. – для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу.

Отдельный вопрос – удастся ли наладить администрирование, говорит чиновник: скандал с нехваткой фискальной памяти показал, что даже переоснастить действующие магазины не так просто. Дефицит технического оборудования (самих касс и фискальных накопителей) наблюдался в регионах, фиксировались ошибки в эксплуатации новой техники, говорил руководитель группы мониторинга по применению контрольно-кассовой техники предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов (цитата по «Интерфаксу»).

Если регионам дадут новый налог, можно будет централизовать в федеральный бюджет большую часть налога на прибыль, рассуждает чиновник: сейчас из 20% налога на прибыль 17% остается региону, новая разбивка может быть по 10% центру и региону. Регионы смогут получить дополнительные доходы: торговый сбор будет гораздо более стабильным, чем налог на прибыль, продолжает он: федеральный бюджет сможет уменьшить трансферты, система станет более сбалансированной. В итоге можно получить сразу два маневра – налоговый и бюджетный, заключает собеседник «Ведомостей».

Формат сбора хорош по двум причинам: во-первых, он уже есть в Налоговом кодексе, а во-вторых, позволяет обойти решение Конституционного суда, объясняет чиновник. Конституционный суд 14 января 2003 г. постановил, что взимание налога с продаж со стоимости товаров, которые покупаются индивидуальными предпринимателями, противоречит Конституции.

Налог с продаж можно будет собрать, дело не в администрировании, а в принципе: это неправильно и противоречит духу закона – два оборотных налога одновременно, надо выбирать, либо НДС, либо налог с продаж, считает высокопоставленный чиновник. «Лучше поднять НДС, – уверен он, – хорошо собирается, понятные честные деньги с добавленной стоимости». База для налогов разная, указывает другой чиновник: есть понятие розничной реализации, это и будет базой для сбора.

НДС все равно гарантирует более надежные поступления, предупреждает бывший чиновник. К тому же в разных регионах будет разный уровень собираемости налога с продаж и все равно больше будут выигрывать Москва и Санкт-Петербург, поскольку у них большая доля розничного оборота приходится на торговые сети, а другим регионам будет тяжело собирать налог с розничной мелочевки даже с учетом касс, переживает собеседник «Ведомостей», да и кассовая система до конца не проверена. Если кассы не покажут эффективности, получится, что куча денег потрачена просто так, поэтому в любом случае надо развивать этот механизм и делать его эффективным, спорит федеральный чиновник.

Введение налога с продаж в текущих условиях при ставке от 2 до 5% дало бы 0,3–0,8% ВВП (в условиях 2015 г.), следует из расчетов Института Гайдара, и Москва получила бы 15,6% всех поступлений, Московская область – 6,3%, Краснодарский край и Санкт-Петербург – по 4,2%, 20 регионов с крупнейшим розничным оборотом получили бы 63% всех сборов.

Сам факт, что власть научилась администрировать кассы, не может служить достаточным условием для такого сбора, по сути, он дублирует НДС, говорит старший научный сотрудник лаборатории исследования бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. Дать регионам деньги можно, например, через централизацию страховых взносов за неработающее население (0,8% ВВП), указывает он, если обкладывать потребление, то лучше это сделать через НДС, потому что такой налог уже есть.

И повышение НДС, и введение налога с продаж инфляционны, указывает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, т. е. их повышение может ударить по карману потребителей. Вклад в инфляцию от повышения НДС на 4 процентных пункта Минфин оценивал в 2 п. п. Повышение налоговой нагрузки автоматически приведет к сопоставимому повышению розничных цен, говорит сотрудник одного из крупнейших ритейлеров. С ним согласен и другой ритейлер.