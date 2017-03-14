Медленно и неверно

Инициатива о замедлении интернета, которую, по данным «Ведомостей», обсуждают в администрации президента и Госдуме, довольно стандартна для нынешней законодательной моды. Она трудновыполнима технически и дорогостояща, она неэффективна, политическая и репрессивная логика в ней преобладает над экономической, ее реализация ударит по конечному пользователю.

Речь идет об инструменте, принуждающем иностранные компании к исполнению решений российских судов и госучреждений. Предлагается снижать скорость доступа к их сайтам – примерно так снижается скорость трафика на лимитированных мобильных тарифах, когда пользователь выходит за пределы лимита. Но если у мобильных операторов необходимое оборудование уже стоит, всем остальным его придется устанавливать (в случае «Ростелекома» это обойдется в сотни миллионов долларов). Эти сложные и дорогостоящие усилия пойдут прахом, потому что легко обходятся при помощи набирающих все большую популярность у пользователей инструментов обхода блокировок.

Логика политическая и репрессивная тут очевидна, в отличие от экономической или корпоративной. В предвыборный период необходимо затруднить доступ к ряду потенциально опасных ресурсов (фильм-расследование ФБК о Дмитрии Медведеве на YouTube за неполные две недели набрал почти 8,7 млн просмотров) и при этом выглядеть цивилизованными регуляторами. Закон осложнит жизнь операторам и российским IT-разработчикам, ударив по принципу сетевой нейтральности.