Доступ к сайтам компаний-нарушителей сначала замедлят, а потом заблокируют

Из поправок следует, что при первом административном нарушении компании и предпринимателей ждет снижение скорости доступа к их сайтам и приложениям, а при повторном – полная блокировка на срок до трех месяцев

«Ведомости» ознакомились с проектом закона, который позволит наказывать компании - нарушители российского законодательства замедлением скорости доступа к их сайтам и мобильным приложениям. Основной текст проекта представляет из себя свод поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), также в законопроекте есть поправки в закон о защите прав потребителей и о защите конкуренции. Этот документ видели два сотрудника интернет-компаний.

Документ подтверждает, что основная идея проекта – избежать ситуации, в которой индивидуальные предприниматели или компании не выполняют нормы российского законодательства. Статья 3.2 КоАП дополняется пунктом о том, что за совершение административных правонарушений, помимо штрафа, предупреждения и т. п., государство может наказать «ограничением доступа к информационным системам и программам для ЭВМ». Это ограничение заключается либо в «снижении скорости передачи сообщений электросвязи», либо в блокировке интернет-ресурсов.

Из поправок следует, что при первом административном нарушении компании и предпринимателей ждет снижение скорости доступа к их сайтам и приложениям, а при повторном – полная блокировка на срок до трех месяцев. При этом блокировка назначается по решению суда и применяется в том случае, «если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить цели этого наказания». Регулировать процесс блокировки или замедления скорости будет Роскомнадзор (он будет уведомлять операторов связи об этих ограничениях). Судья может досрочно отменить блокировку или решение о снижении скорости доступа в том случае, если будет установлено, что объект наказания устранил нарушение. Заниматься такими делами будет Мосгорсуд.

В том случае, если компания или предприниматель не устраняют нарушение, должностное лицо, которое занимается проверкой, может составить новый протокол об административном нарушении.

Еще одна поправка вносится в закон о защите прав потребителей и касается введения обязательного окна выбора для покупателей устройств (смартфонов, ПК и т. п.). В тексте говорится, что российским потребителям запрещается продавать оборудование, которое не соответствует установленным правительством требованиям по установленному на таких устройствах программному обеспечению. В частности, если на устройствах нет «программных средств, обеспечивающих возможность выбора».

Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что идея этого законопроекта родилась в ходе обсуждения дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) против Google: ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции по жалобе «Яндекса». Ведомство оштрафовало американскую компанию и предписало устранить нарушения еще в конце 2015 г., но Google этого так и не сделал. Несколько источников в интернет-компаниях и среди чиновников даже рассказывали, что весь этот документ разработан при участии «Яндекса». Однако топ-менеджер «Яндекса» это отрицал: по его словам, компания причастна лишь к поправке про «окно выбора».

По данным источников «Ведомостей», ФАС – один из разработчиков документа. Это подтверждал человек, близкий к ФАС, но подчеркивал, что в разработке принимают участие и другие ведомства. Официально представители Минкомсвязи, Роскомнадзора и ФАС эту тему комментировать не стали, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не в курсе этой инициативы. Но человек, знающий об этом законопроекте от чиновников администрации президента, говорил, что вероятность принятия этого документа велика.

Позже замминистра связи Алексей Волин назвал эту идею бредом и сказал, что это технически невыполнимо. Руководитель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин сообщил, что «предложения о возможном замедлении сайтов иностранных компаний, работающих в юрисдикции России, но не соблюдающих российское законодательство, требуют обсуждения». Невозможно оспаривать утверждение о необходимости добиваться от всех юридических и физических лиц в равной мере соблюдать российское законодательство на нашей территории, говорит депутат. В то же время необходимо просчитать последствия предлагаемых мер, подчеркивал он.