Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Непослушные сайты могут притормозить

Государство может замедлить скорость доступа к сайтам компаний-нарушителей

Так чиновники хотят заставить иностранные компании выполнять решения российских судов и ведомств
Чиновники пытаются найти управу на Google, игнорирующий решения российского суда
Чиновники пытаются найти управу на Google, игнорирующий решения российского суда
Максим Стулов / Ведомости

Многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов и государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы. Чиновники придумали, как решить эту проблему, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких интернет-компаний, операторов связи, чиновники двух ведомств и человек, знакомый с сотрудниками администрации президента. По их словам, весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства. Причем распространяться эта норма будет не только на иностранцев.

Среди разработчиков законопроекта – Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорит один из собеседников «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к ФАС, добавив, что в разработке участвуют Роскомнадзор и другие ведомства. По его словам, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента. Вероятность введения такого регулирования очень велика, говорит человек, знающий об этом проекте от сотрудников администрации.

ФАС оштрафовала Google на миллион рублей
ФАС оштрафовала Google на миллион рублей
Американская компания вовремя не устранила нарушения антимонопольного законодательства

Другой человек, близкий к администрации, слышал об идее: он считает, что она труднореализуема и вряд ли будет принята в текущем виде. По его словам, проще кратно увеличить штрафы для нарушителей, чем внедрять столь сложную технически задачу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает о такой инициативе. До Госдумы такой законопроект еще не доходил, говорит представитель комитета по информационной политике. Помощник президента Игорь Щеголев, курирующий вопросы связи и интернета, не ответил на звонки.

Идея родилась в ходе обсуждений дела ФАС против Google, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

ФАС в конце 2015 г. признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания запрещала производителям мобильных устройств Android предустанавливать приложения конкурентов, один из которых – «Яндекс» пожаловался в ФАС. Служба оштрафовала Google на 438 млн руб. и предписала устранить нарушения, но Google этого не выполнил. Руководство ФАС сделало в его адрес несколько резких заявлений – например, грозило его топ-менеджерам тюрьмой. А недавно руководитель службы Игорь Артемьев сообщил, что может применить иные меры к Google: «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного». Правда, недавно ФАС заявила, что готовится заключить с Google мировое соглашение.

Приложение LinkedIn удалено из российских AppStore и Google Play
Ранее соцсеть была заблокирована за нарушение закона о персональных данных

Такого рода регулирование имеет право на существование и не связано напрямую с делом ФАС против Google, говорит человек, близкий к Госдуме: «Есть ряд иностранных интернет-компаний, зарабатывающих деньги в России, но не выполняющих наши законы. Это своего рода форма цивилизованного принуждения к диалогу».

Facebook и Twitter отказывались удалять противоправный контент по решениям судов, Роскомнадзор добился вечной блокировки в России социальной сети LinkedIn – суд признал ее нарушителем закона о персональных данных, но компания отказалась устранять нарушения. Однако закрывать доступ к крупным ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости связи, говорит человек, знакомый с сотрудниками администрации президента.

Закон и нейтралитет

Принцип сетевой нейтральности не регулируется законом. В 2015 г. ФАС отказалась от поправок, запрещающих операторам устанавливать приоритетный доступ к одним типам трафика в ущерб другим (т. е. обязывающих их соблюдать сетевую нейтральность): на практике этот принцип не нарушается, а значит, дополнительное регулирование не нужно. Рабочая группа при ФАС разработала «Базовый документ по сетевой нейтральности» – он предполагает недискриминационный доступ пользователей к любым ресурсам. Исключение – они не должны быть признаны незаконными в России.

Операторы не в восторге от инициативы, отмечает сотрудник одного из них: абоненты будут винить в замедлении доступа к YouTube или Facebook именно компании связи.

Топ-менеджер «Яндекса» слышал о такой инициативе и уверяет, что компания к ней отношения не имеет. «Следствием принятия такого закона может стать нарушение сетевой нейтральности, которое затронет все ресурсы, в том числе и нас», – объясняет он. По его словам, «Яндекс» участвует в разработке других поправок, которые обязали бы производителей мобильных устройств и операционных систем давать пользователю «окно выбора» сервисов (поиска, браузера, карт и др.) при первом включении устройства. О подготовке таких поправок знают несколько чиновников и сотрудников интернет-компаний. Поправки про понижение скорости интернета и «окно выбора» могут пойти в одном пакете и, вероятно, будут внесены в Думу весной, говорит сотрудник крупного оператора связи. Вместе с ними, возможно, пройдут и поправки, инициированные рабочей группой под руководством Щеголева, – о регулировании «больших пользовательских данных».

Поисковые системы обяжут убирать ссылки на пиратские сайты

Это плохая идея и, главное, трудновыполнимая, говорит топ-менеджер крупного интернет-холдинга. Тем не менее чиновники сейчас очень активно обсуждают эту идею, знает он. Технически реализовать ее гораздо сложнее, чем блокировку, особенно операторов фиксированной связи, у которых огромная децентрализованная сеть, говорит сотрудник профильного ведомства. Мобильным операторам это сделать проще, так как у них уже установлены системы глубокой фильтрации трафика deep packet inspection (DPI): они позволяют предоставлять абонентам доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим. Но, например, у «Ростелекома» единой DPI на всей сети нет, а ее установка потребует инвестиций в сотни миллионов долларов, сообщил собеседник «Ведомостей».

Представители ФАС, Минкомсвязи, Роскомнадзора, «Вымпелкома», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», Mail.ru Group, «Яндекса», Google отказались от комментариев.

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