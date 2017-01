Приложение LinkedIn удалено из российских AppStore и Google Play

Российские пользователи смартфонов и планшетов, работающих под управлением операционных систем iOs и Android, больше не смогут скачать приложение социальной сети LinkedIn. Apple и Google удалили это приложение из своих магазинов AppStore и Google Play. Об этом в праздники написали сразу несколько западных изданий, в этом убедился корреспондент «Ведомостей». Например, при поиске в AppStore магазин предлагает скачать другие, дополнительные приложения LinkedIn, но не основное.

Представитель Apple подтвердил The New York Times, что компания получила требование удалить приложение LinkedIn из российского AppStore около месяца назад. А представитель Google лишь сообщил изданию, что компания соблюдает законы в тех странах, в которых работает. На запросы «Ведомостей» в воскресенье представители Apple, Google и Роскомнадзора не ответили. Представитель LinkedIn сказал The New York Times, что компания разочарована блокировкой сервиса в России.

Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn была заблокирована в России по ноябрьскому решению Мосгорсуда. Он подтвердил еще августовское решение Таганского суда Москвы, признавшего LinkedIn нарушителем закона о персональных данных. Иск к LinkedIn подавал Роскомнадзор. Суд подтвердил мнение надзорного ведомства, что социальная сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Кроме того, LinkedIn не хранит данные российских пользователей, а это должны делать любые работающие в рунете интернет-сервисы с 1 сентября 2015 г.

Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных 17 ноября. Спустя несколько дней российские операторы связи заблокировали доступ к сайту на территории страны. Однако мобильное приложение LinkedIn было доступно для пользователей рунета. Но уже тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пообещал газете «Известия», что ведомство добьется и блокировки приложения соцсети.

В декабре два человека, знакомых с менеджерами LinkedIn, рассказывали «Ведомостям», что компания в ближайшие месяцы примет решение, переносить ли данные пользователей в Россию, чтобы остаться работать в нашей стране. LinkedIn предстоит решить, стоит ли компании инвестировать в перенос данных: аудитория сервиса в России сравнительно небольшая – около 2,4 млн пользователей (данные TNS за сентябрь) по сравнению с 433 млн во всем мире. Кроме того, по его словам, представители LinkedIn объяснили, что компании сложно локализовать свой сервис из-за его изначально централизованной архитектуры. У LinkedIn нет отдельных баз данных по пользователям из каждой страны, все интегрировано в единую систему, рассказывал человек, знакомый с менеджерами LinkedIn. Поэтому локализация, по сути, – это создание отдельного программно-аппаратного комплекса для нашей страны, фактически дублирующего функции основной сети.