Linkedin подумает, выгодно ли ей оставаться в России

Linkedin в течение ближайших месяцев примет решение, работать ли ей на российском рынке и переносить ли ради этого данные пользователей рунета на территорию страны, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомые с менеджерами Linkedin. На прошлой неделе представители крупнейшей в мире социальной сети профессиональных контактов приезжали в Россию и обсуждали с представителями Роскомнадзора ситуацию с блокировкой Linkedin в России. Также они провели ряд других закрытых встреч с должностными лицами.

Ранее Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к Linkedin на территории России. Это было сделано по итогам разбирательства между ведомством и соцсетью в Таганском суде Москвы. В результате Linkedin была признана нарушителем закона о персональных данных – соцсеть собирала информацию о российских пользователях без их согласия, а также не перенесла их данные на территорию страны (закон требует локализации персональных данных с 1 сентября 2015 г.).

Первая в списке LinkedIn – первая соцсеть, которую Роскомнадзор проверял на предмет соблюдения закона о персональных данных. План проверок на 2017 г. будет готов к концу года, говорил ранее представитель Роскомнадзора. Представители Facebook и Twitter ранее не комментировали возможность переноса серверов в Россию. Многие иностранные компании сообщали, что переносят данные российских пользователей на территорию страны: об этом заявляли Booking.com, Samsung, Lenovo, eBay. Планируют это сделать Apple и Google, сообщал ранее Роскомнадзор (сами компании это не подтверждали).

На встрече представители Роскомнадзора сообщили вице-президенту соцсети Пабло Чавесу и его коллегам, что компании придется выполнять закон и локализовать данные россиян – компромисса быть не может, рассказал один из собеседников «Ведомостей», разговаривавший с менеджерами Linkedin. Это подтвердил близкий к ведомству человек.

Представители Linkedin объяснили, что компании сложно локализовать свой сервис из-за его изначально централизованной архитектуры. У Linkedin нет отдельных баз данных по пользователям из каждой страны, все интегрировано в единую систему, рассказывает человек, знакомый с менеджерами Linkedin. Поэтому локализация по сути – это создание отдельного программно-аппаратного комплекса для нашей страны, фактически дублирующего функции основной сети, объясняет он. Оценить создание такого решения собеседник «Ведомостей» затруднился.

Linkedin будет решать, выгодно ли ей инвестировать в перенос данных ради работы на российском рынке, говорит он. Аудитория сервиса в России сравнительно небольшая – около 2,4 млн пользователей (данные TNS за сентябрь) по сравнению с 433 млн во всем мире. Менеджеры Linkedin взяли паузу и уехали думать, стоит ли локализовывать сервис ради небольшого рынка, подтверждает близкий к Роскомнадзору человек. Дата следующей встречи не назначена, она произойдет уже в следующем году, добавляет он.

Это непростая ситуация для Linkedin, говорит человек, знакомый с менеджерами соцсети. Компания не понимает, как ей действовать в этой ситуации: вариантов не исполнить закон нет – соцсеть уже признана нарушителем местным судом. С другой стороны, просто уйти из страны сложно – на Linkedin смотрят другие американские компании, на ее примере они будут оценивать риски работы в России, добавляет собеседник «Ведомостей».

По его словам, ситуация с Linkedin – то, о чем вся интернет-отрасль предупреждала при принятии поправок в закон о персональных данных. Формулировки закона слишком широкие и под понятие персональных данных может попасть все, что угодно – например, IP-адреса пользователей и даже файлы cookies в их браузерах – именно так произошло во время судебного разбирательства Linkedin. То есть получается, что в России может быть заблокирован любой интернет-сервис, потому что данные, которыми он оперирует, могут быть признаны персональными, добавляет собеседник «Ведомостей». Было бы правильнее идти по пути европейского законодательства о персональных данных, которое не требует локализации и прежде всего направлено на защиту данных пользователей от утечек.

Представитель Linkedin лишь сказал «Ведомостям», что компания будет дальше изучать ситуацию с блокировкой в России и надеется на участие Роскомнадзора. Представитель Роскомнадзора отказался обсуждать детали встречи с Linkedin. Ранее он говорил, что встреча «прошла в конструктивном ключе и не будет последней».