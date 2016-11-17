Песков: блокировка LinkedIn в России законна

Роскомнадзор, по иску которого была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn, действовал строго в соответствии с российским законодательством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российское ведомство действует строго в соответствии с законом и у соответствующих компаний тоже требует соблюдения российских законов и правил, которые были в соответствии с этими законами введены», - заявил Песков. Он добавил, что опасений, что блокировка соцсети может быть воспринята как цензура, нет. Песков подчеркнул, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с блокировкой LinkedIn.

Роскомнадзор сообщил утром 17 ноября, что внес соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство ссылается на решение Таганского суда, которое вступило в силу.