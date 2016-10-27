Связанные одной сетью

Блокировка крупнейшей деловой соцсети LinkedIn (более 400 млн пользователей в 2015 г.) на территории России может стать первым и единственным резонансным эпизодом применения закона о защите персональных данных, а может – показательным процессом в назидание другим иностранным интернет-гигантам. Суд первой инстанции уже принял решение о блокировке сайта на территории России (иск инициировал Роскомнадзор), но решение пока не вступило в силу, компания – администратор домена оспорила его в Мосгорсуде. Предметом разбирательства стали отказ компании переносить серверы на территорию России и передача данных пользователей «без их согласия».

Поправки, обязывающие интернет-компании хранить данные российских пользователей на российских же серверах, вступили в силу в сентябре 2015 г., но еще раньше они подверглись критике за обтекаемость формулировок и неопределенность требований: фактически только сам регулятор и мог определять, что именно надо считать персональными данными. Новые требования не раз уточнялись и правились, но окончательной ясности так и не появилось: даже глава Рос-комнадзора Александр Жаров делал противоречивые заявления.

Реакция компаний тоже разнилась. AliExpress, eBay, Booking.com, PayPal, Citibank, Lenovo, Samsung, Uber согласились перенести хранение персональных данных в Россию, а Twitter, Facebook и Google отказались.

Рано или поздно проверят всех, обещал Жаров.

Согласно сентябрьскому отчету Роскомнадзора о соблюдении закона его уведомили 70 000 компаний более чем из 2,5 млн операторов обработки персональных данных, на соответствие закону проверено более 1000, до конца года планируется проверить еще 600.

Дело LinkedIn – плохой сигнал, говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Роскомнадзор на ходу меняет правила игры, отказываясь от собственных разъяснений, согласно которым требования закона не распространяются на сайты вне зоны .ru. По сути, мы видим введение «выездных виз» на информацию.

Судебное разбирательство может стать важным прецедентом, говорит Павел Савицкий из юридической компании «Борениус». Несмотря на то что судебная практика по персональным данным в России уже довольно велика (закон существует с 2006 г.), дело LinkedIn – первый случай оспаривания предписаний Роскомнадзора по переносу данных иностранной компанией. Сравнительно мало популярный в России (около 2,5 млн пользователей) LinkedIn может стать сакральной жертвой, призванной устрашить участников рынка, дав возможность Роскомнадзору продемонстрировать силу. Но у этого прецедента может быть и другой результат, рассуждает Савицкий, суд может наконец сформулировать конкретные требования к компаниям – условно говоря, идет ли речь только об адресе электронной почты или же и о массивах других данных пользователей. Такое практическое разъяснение будет крайне полезно для отрасли и участников рынка. Если только неопределенность требований и возможность применять закон на свое усмотрение не принципиальная позиция Роскомнадзора.