США призвали Россию немедленно разблокировать LinkedIn

США глубоко обеспокоены решением властей России заблокировать доступ к соцсети LinkedIn для профессиональных контактов. Как сообщает ТАСС, это говорится в комментарии официального представителя американского посольства Марии Олсон. «Это первое такого рода решение устанавливает тревожный прецедент, который может использоваться для закрытия любого интернет-сайта, содержащего персональные данные российских пользователей», - заявила дипломат.

США призывают Москву «немедленно восстановить доступ к LinkedIn». «Мы продолжим работать с LinkedIn и другими американскими компаниями, работающими в условиях антиконкурентных контрпродуктивных ограничений на рынке», - добавила Олсон.

Роскомнадзор сообщил утром 17 ноября, что внес соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство напомнило о вступившем в силу решении Таганского суда. 4 августа этот суд по иску Роскомнадзора признал, что LinkedIn нарушила положения закона о локализации персональных данных, тем самым нарушив права субъектов этих данных, напоминает ведомство. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил это решение: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 10 ноября представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил, что ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскомнадзор.