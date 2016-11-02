ФАС оштрафовала Google на миллион рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала компаниям Google Inc. и Google Ireland Limited постановления о привлечении к административной ответственности и выписала штраф каждой компании в размере 500 000 руб., сообщила служба. Компании вовремя не устранили нарушения антимонопольного законодательства, пояснили в ФАС.

В 2014 г. «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС после того, как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией. Прошлой осенью ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции, так как компания, по мнению ведомства, препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов. ФАС предписала Google устранить нарушения.

Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет. В итоге ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн. Срок исполнения предписания ФАС давно истек, служба начала административное расследование о неисполнении предписания, говорил ранее «Ведомостям» представитель ФАС.

На этой неделе руководитель ФАС Игорь Артемьев пригрозил менеджерам Google уголовным преследованием. Google фактически не выполняет предписания службы. Если Google продолжит бездействовать, то дело о злоупотреблении доминирующим положением перейдет из области административного права в область уголовного и топ-менеджеры корпорации могут получить два года лишения свободы, сообщил руководитель ФАС. Поскольку ответчиком по этому делу выступает не российское подразделение Google, а головная американская компания, выходит, Артемьев говорит об уголовном преследовании топ-менеджеров глобального Google.

В предписании ФАС указано два основных требования. Google должен исключить из договоров с производителями прямые запреты на предустановку приложений конкурентов. Также компания должна отвязать магазин приложений Google Play от своих других сервисов, в частности от поиска: ФАС признала, что Google ограничивал конкуренцию, обязывая вендоров предустанавливать свои сервисы, если те хотят выпускать телефоны с Google Play.

Ранее ФАС отклонила ходатайства компаний о продлении сроков исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

«В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что неисполнение компаниями предписания ФАС России повлекло за собой ухудшение конкурентной ситуации на рынке. По-прежнему Google продолжает реализацию своих антиконкурентных практик», - цитируют в сообщении ФАС начальника управления регулирования связи и информационных технологий службы Елену Заеву.