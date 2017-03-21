Падение розничной торговли в феврале оказалось хуже прогноза

Оборот розничной торговли в России в феврале 2017 г. сократился на 2,6% по сравнению с прошлогодним показателем, до 2,16 трлн руб., сообщил Росстат. Динамика февраля оказалась хуже консенсус-прогноза (2%). Результат февраля также оказался хуже показателя января (минус 2,3%).

Продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в прошлом месяце сократились на 4,7% до 1,54 трлн руб. (в январе - на 3,3%). За два месяца продажи продовольственных товаров снизились на 4% до 2,13 трлн руб.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в феврале снизился на 0,6% до 1,1 трлн руб. (в январе - на 1,3%), в январе-феврале - на 0,9% до 2,23 трлн руб.