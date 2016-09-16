Банки предлагают клиентам особенные кредитки

Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Долг без процентов

Кредитные карты разных платежных систем в России выпускают сотни банков. По данным ЦБ, за первое полугодие число кредиток выросло примерно на 0,6 млн шт. до 30,1 млн. Это 12% выпущенных банками платежных карт. Но от банка к банку этот процент разнится. В Сбербанке на долю кредиток приходится 13,5%, в «Русском стандарте» – 22%, а в банке «Хоум кредит» – 49,3%, сообщили их представители.

Современные кредитки позволяют гораздо больше, чем просто расплачиваться деньгами банка, которые затем нужно вернуть с процентами. Многие карты позволяют бесплатно пользоваться заемными средствами в течение определенного льготного периода, получать за свои платежи бонусы, участвовать в программах лояльности банков и платежных систем и даже получать доход на остаток собственных средств на карте.

С процентами и без

Самая привлекательная, по версии банкиров, опция для клиентов – льготный период. Чаще всего это 50–60 дней, но бывает и больше, например, 100 дней по карте Альфа-банка MasterCard Standard / Visa Classic «100 дней без процентов»: он распространяется на платежи и снятие наличных. Первый льготный период по кредиткам банка «Авангард» – 200 дней (затем – 50).

Льготный период должен быть в первую очередь удобным: с 1 по 30 число текущего месяца совершаются покупки по карте, а в следующем месяце погашается задолженность, говорит директор департамента карточных продуктов Бинбанка Павел Кравченко. Поэтому он считает оптимальным льготный период в 60 дней, «иначе вы просто запутаетесь или забудете о своей задолженности и заплатите проценты».

Не все клиенты хорошо понимают принцип работы кредитных карт, отмечает первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин: например, многие думают, что кредитка – это как POS-кредит – просто гасишь долг равными платежами каждый месяц. На самом деле продукт сложнее, даже в льготный период существует минимальный ежемесячный платеж, который может меняться в зависимости от суммы израсходованного кредитного лимита. Вовремя не уплатив его, можно «попасть на проценты», которые банк начислит со дня покупки, предупреждают банкиры.

Средняя ставка по пластиковым кредитам сегодня 29–31% в рублях. Но для большинства людей при выборе карты размер процента не важен: они рассчитывают проценты не платить, не выходя из льготного периода, признают банкиры.

Чтобы не платить за кредит, банкиры советуют обращать внимание на дату, от которой отсчитывается льготный период (день первой покупки или начало месяца, дата выписки и проч.), и на какие операции он распространяется. Чаще всего к ним не относится снятие наличных, реже – переводы в интернет-банке. Хотя бывают и исключения.

Карты с изюминкой

Большинство банков выпускают кредитки с льготным периодом 50–60 дней, дополненные программами лояльности и скидками у партнеров. Некоторые включают в кредитки дополнительные возможности. Например, начисление дохода на остаток собственных средств клиента на карте (в «Абсолют банке» – 4–7% годовых в зависимости от категории карты, в Touch Bank – 8%) или сash-back – возврат части денег, потраченных по карте (Россельхозбанк, ВТБ Банк Москвы, «ОТП банк» и др.). В «Абсолют банке» есть карты Visa без льготного периода, но с бесплатным снятием кредитных средств и начислением процентов на остаток собственных средств клиента на карточном счете.

В последние годы банки чаще стали предлагать специальные кредитки, рассчитанные на определенные группы клиентов (путешественников, автовладельцев и проч.) с набором бонусов и сервисов, полезных именно им.

«Актуальный тренд – карты для путешественников. По нашим наблюдениям, спрос на поездки сохраняется, люди стали активно путешествовать и внутри страны», – говорит руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид Качалов. Для них банк выпустил карту «ПСБ планета» с накоплением бонусных миль (1,5–2,5 мили за 100 руб. трат) и их расходом как за границей, так и в России.

А «Карта мира ВТБ 24» позволяет накапливать бонусные мили – 4 мили за потраченные 35 руб. Держателям карт Tinkoff ALL Airlines банк предоставляет кредитный лимит до 700 000 руб., бесплатный доступ в мобильный и интернет-банк, начисляет баллы за все покупки (1–30% от расходов по курсу 1 балл = 1 руб. в зависимости от категории трат), которыми можно оплатить авиабилеты любых перевозчиков.

Бинбанк предлагает держателю кредитки с программой «Бин бонус» самому выбрать категорию расходов с начислением повышенных бонусов (5% вместо стандартного 1%), например «авиаперелеты» или «авто». Кредитная карта Райффайзенбанка #ВСЁСРАЗУ Visa Gold дает бонусные баллы до 5% за покупки по карте в любых торговых точках. Накопленные баллы обмениваются по выбору держателя карты на несколько видов вознаграждения: cash-back или мили авиакомпании S7 Airlines, сертификаты интернет-магазина Ozon.ru и сервиса «Яндекс.Такси»; можно направить их и на благотворительность, говорит представитель банка.

Стоимость годового обслуживания кредитных карт в зависимости от категории обычно составляет 1000–6000 руб. при сроке действия 3–5 лет.