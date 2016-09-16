Персональные финансы
Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Долг без процентов

Банки предлагают клиентам особенные кредитки

Помимо беспроцентного кредита они дополняют карты бонусами, скидками и даже начислением дохода
Кредитные карты год от года становятся разнообразнее
Кредитные карты год от года становятся разнообразнее
Евгений Разумный / Ведомости

Кредитные карты разных платежных систем в России выпускают сотни банков. По данным ЦБ, за первое полугодие число кредиток выросло примерно на 0,6 млн шт. до 30,1 млн. Это 12% выпущенных банками платежных карт. Но от банка к банку этот процент разнится. В Сбербанке на долю кредиток приходится 13,5%, в «Русском стандарте» – 22%, а в банке «Хоум кредит» – 49,3%, сообщили их представители.

Современные кредитки позволяют гораздо больше, чем просто расплачиваться деньгами банка, которые затем нужно вернуть с процентами. Многие карты позволяют бесплатно пользоваться заемными средствами в течение определенного льготного периода, получать за свои платежи бонусы, участвовать в программах лояльности банков и платежных систем и даже получать доход на остаток собственных средств на карте.

С процентами и без

Самая привлекательная, по версии банкиров, опция для клиентов – льготный период. Чаще всего это 50–60 дней, но бывает и больше, например, 100 дней по карте Альфа-банка MasterCard Standard / Visa Classic «100 дней без процентов»: он распространяется на платежи и снятие наличных. Первый льготный период по кредиткам банка «Авангард» – 200 дней (затем – 50).

Льготный период должен быть в первую очередь удобным: с 1 по 30 число текущего месяца совершаются покупки по карте, а в следующем месяце погашается задолженность, говорит директор департамента карточных продуктов Бинбанка Павел Кравченко. Поэтому он считает оптимальным льготный период в 60 дней, «иначе вы просто запутаетесь или забудете о своей задолженности и заплатите проценты».

Не все клиенты хорошо понимают принцип работы кредитных карт, отмечает первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин: например, многие думают, что кредитка – это как POS-кредит – просто гасишь долг равными платежами каждый месяц. На самом деле продукт сложнее, даже в льготный период существует минимальный ежемесячный платеж, который может меняться в зависимости от суммы израсходованного кредитного лимита. Вовремя не уплатив его, можно «попасть на проценты», которые банк начислит со дня покупки, предупреждают банкиры.

Средняя ставка по пластиковым кредитам сегодня 29–31% в рублях. Но для большинства людей при выборе карты размер процента не важен: они рассчитывают проценты не платить, не выходя из льготного периода, признают банкиры.

С какой картой отправиться в отпуск

Чтобы не платить за кредит, банкиры советуют обращать внимание на дату, от которой отсчитывается льготный период (день первой покупки или начало месяца, дата выписки и проч.), и на какие операции он распространяется. Чаще всего к ним не относится снятие наличных, реже – переводы в интернет-банке. Хотя бывают и исключения.

Карты с изюминкой

Большинство банков выпускают кредитки с льготным периодом 50–60 дней, дополненные программами лояльности и скидками у партнеров. Некоторые включают в кредитки дополнительные возможности. Например, начисление дохода на остаток собственных средств клиента на карте (в «Абсолют банке» – 4–7% годовых в зависимости от категории карты, в Touch Bank – 8%) или сash-back – возврат части денег, потраченных по карте (Россельхозбанк, ВТБ Банк Москвы, «ОТП банк» и др.). В «Абсолют банке» есть карты Visa без льготного периода, но с бесплатным снятием кредитных средств и начислением процентов на остаток собственных средств клиента на карточном счете.

В последние годы банки чаще стали предлагать специальные кредитки, рассчитанные на определенные группы клиентов (путешественников, автовладельцев и проч.) с набором бонусов и сервисов, полезных именно им.

«Актуальный тренд – карты для путешественников. По нашим наблюдениям, спрос на поездки сохраняется, люди стали активно путешествовать и внутри страны», – говорит руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид Качалов. Для них банк выпустил карту «ПСБ планета» с накоплением бонусных миль (1,5–2,5 мили за 100 руб. трат) и их расходом как за границей, так и в России.

Обналичить зарплату и получить cashback одновременно не удастся
Банки меняют cashback на бонусы
Это увеличивает выгоду банка и риски клиента

А «Карта мира ВТБ 24» позволяет накапливать бонусные мили – 4 мили за потраченные 35 руб. Держателям карт Tinkoff ALL Airlines банк предоставляет кредитный лимит до 700 000 руб., бесплатный доступ в мобильный и интернет-банк, начисляет баллы за все покупки (1–30% от расходов по курсу 1 балл = 1 руб. в зависимости от категории трат), которыми можно оплатить авиабилеты любых перевозчиков.

Бинбанк предлагает держателю кредитки с программой «Бин бонус» самому выбрать категорию расходов с начислением повышенных бонусов (5% вместо стандартного 1%), например «авиаперелеты» или «авто». Кредитная карта Райффайзенбанка #ВСЁСРАЗУ Visa Gold дает бонусные баллы до 5% за покупки по карте в любых торговых точках. Накопленные баллы обмениваются по выбору держателя карты на несколько видов вознаграждения: cash-back или мили авиакомпании S7 Airlines, сертификаты интернет-магазина Ozon.ru и сервиса «Яндекс.Такси»; можно направить их и на благотворительность, говорит представитель банка.

Стоимость годового обслуживания кредитных карт в зависимости от категории обычно составляет 1000–6000 руб. при сроке действия 3–5 лет.

Комментарии  ()
juDGe
14:42 16.09.2016
Тиньков и мильная кредитка есть и бонусная, бонусами которой гасятся траты в ресторанах.
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике