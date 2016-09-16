Спустя пять лет ЦБ возвращается к выпуску собственных облигаций

Облигации Банка России (ОБР) будут выпускаться на срок три, шесть и 12 месяцев - такое решение принял совет директоров ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора. По бумагам будет трехмесячный купон. Ставка купона будет равна уровню ключевой ставки ЦБ на каждый день купонного периода, «что направлено на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности», указывает регулятор. Решения о конкретных выпусках ОБР будет принимать совет директоров ЦБ по мере необходимости, с учетом перехода к структурному профициту ликвидности в банковском секторе и его последующей динамики.

ЦБ при принятии решения о выпуске ОБР будет ориентироваться скорее на устойчивый характер профицита ликвидности, чем на его объем, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Депозитные аукционы более краткосрочные, а облигации мы собираемся выпускать на 3, 6, 12 месяцев». ОБР - «более долгосрочное связывание ликвидности», указывает она.

Устойчивость профицита, по ее словам, будет зависеть от того, как бюджет будет тратить деньги. «Сейчас мы находимся то в ситуации профицита, то в ситуации дефицита, скорее, в ситуации дефицита с таким редкими днями-исключениями. Если бюджет будет тратить так, как сейчас предполагает, - 2,7 трлн руб. в этом году, то мы окажемся в ситуации структурного профицита в начале следующего года», - говорит Набиуллина.

«Инструмент, безусловно, интересен, поскольку представляет собой способ безрисково (в том числе без существенного ущерба нормативам) размещать свободную ликвидность на сравнительно короткие сроки», - говорит директор департамента финансирования банковских операций Юникредитбанка Кирилл Панов.

ОБР позволят банкам размещать средства со ставкой выше, чем по депозитам ЦБ, также облигации Банка России будут хорошей альтернативой инвестированию на рынке рублевых облигаций на коротком временном отрезке, считает аналитик «Глобэкса» Андрей Золотов: «В настоящий момент первоклассные эмитенты размещают свои бумаги со ставкой также заметно ниже ключевой ставки ЦБ, кроме того, рублевые облигации в отличие от ОБР несут рыночный риск».

Реальные возможности этого инструмента неясны, считает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов: поскольку на рынке наметилась тенденция снижения ключевой ставки, то это неминуемо приведет к снижению доходности и по облигациям.

В 1998 г. ЦБ выпустил БОБРы - бескупонные облигации Банка России. Их продажа проводилась по цене меньше номинала, что давало гарантированный доход. В 2011 г. ЦБ перестал выпускать эти бумаги из-за отсуствия спроса. В условиях профицита банковской ликвидности ЦБ в августе впервые за полтора года начал проводить депозитные аукционы. Их состоялось уже четыре. Последний – во вторник, причем спрос вновь превысил предложение: при лимите в 400 млрд руб. банки были готовы разместить в ЦБ 458 млрд.