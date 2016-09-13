Сбербанк не исключил размещения рублевых облигаций до конца 2016 года

Сбербанк России не исключает возможность размещения рублевых облигаций до конца 2016 г., сообщил президент Сбербанка Герман Греф журналистам во вторник.

«О размещении облигаций объявляют перед началом размещения, поэтому я не исключаю, что мы можем разместиться в этом году, но пока не хотел бы обсуждать параметры», - сказал Греф.

В конце мая зампред правления Сбербанка Александр Морозов говорил, что банк может выйти на рынок с рублевыми бондами в III квартале 2016 г.

В последний раз Сбербанк разместил рублевые облигации в июне, ставка 1 купона выпуска объемом 15 млрд руб. составила 10% годовых.