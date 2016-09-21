Альфа-банк не дает «Открытию» получить дополнительные средства на санацию «Траста»

Статья опубликована в № 4165 от 21.09.2016 под заголовком: «Альфа» уходит, но не прощается

Генпрокуратура рассмотрела обращение предправления Альфа-банка Андрея Соколова, обнаружила нарушения при отборе инвесторов к повторному конкурсу на финансовое оздоровление «Траста» и предложила Центробанку (ЦБ) отменить отбор и отстранить от него нынешнего санатора банка – «Открытие холдинг», говорится в письме первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной («Ведомости» с ним ознакомились). Такое письмо было направлено, подтвердил сотрудник одной из сторон переписки.

«Открытие» получило на оздоровление «Траста» 127 млрд руб., но этого оказалось мало, и он попросил еще 47 млрд руб. – дыра в балансе «Траста» выросла с 68 млрд до 114 млрд руб. Просто так выдавать льготные кредиты ЦБ не захотел и изменил план санации, преду-смотрев выделение дополнительных средств по итогам конкурса. Его итоги до сих пор не подведены.

Соперник у «Открытия» был один – Альфа-банк, но незадолго до объявления победителя он неожиданно отозвал заявку, сославшись на нарушения закона при проведении конкурса. Главное – закон о банкротстве не предусматривает повторного отбора при наличии уже отобранного и неотстраненного инвестора. Генпрокуратура с этим согласилась и вынесла ЦБ представление. Она предлагает уже организованный отбор отменить, а в дальнейшем проводить его без участия «Открытие холдинга», кроме того, ЦБ не контролировал должным образом мероприятия по финансовому оздоровлению «Траста», пишет Буксман.

Предложение «Альфы» было хуже, чем у «Открытия», и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передало на одобрение в ЦБ заявку «Открытия», рассказывали люди, участвовавшие в обсуждении заявок.

«Открытие» просило пролонгировать средства на четыре года, а «Альфа» – почти на 20 лет.

АСВ с доводами Альфа-банка не согласилось, опрошенные «Ведомостями» юристы также не увидели нарушений при проведении отбора.

Неочевидны они и сейчас, говорит партнер Тertychny Agabalyan Иван Тертычный, порядок отбора АСВ инвесторов в законе о банкротстве никак не урегулирован, нет там и указаний, как проводить повторный конкурс: «По сути, Генпрокуратура хочет сказать: нам эта ситуация не нравится, но что конкретно вы нарушили, мы понять не можем, поэтому ведомство и не опирается на конкретную норму».

Однако ЦБ письмо Генпрокуратуры все же придется принять во внимание, продолжает Тертычный: на практике прокурорское представление может быть сформулировано как в форме требования, так и в виде предложения – принять меры адресат обязан в обоих случаях.

«Другой вопрос – как ЦБ может отменить результаты конкурса, если проводит его не он, а АСВ? ЦБ утверждает план участия АСВ в санации, но не выбирает инвестора самостоятельно. Вероятно, ЦБ ответит в том духе, что даже при желании отменить результаты конкурса не может, так как АСВ – самостоятельная структура, к которой и нужно предъявлять претензии, поскольку именно она проводила конкурс», – размышляет он.

По закону о прокуратуре в течение месяца после вынесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушения закона, говорит партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Решение о том, кто будет инвестором, все-таки принимает ЦБ, отмечает он, вероятно, на это опирается Генпрокуратура.

Потеря «Траста» не оказала бы большого прямого влияния на банковскую группу «Открытие»: доля санируемого банка – менее 5% ее активов, а величина кредитного риска не превышает 5% собственного капитала группы, думает аналитик Moody’s Петр Паклин.

Дополнительные деньги на санацию «Траста» выделять все-таки необходимо, говорил «Ведомостям» человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, – сработали ковенанты, прописанные в плане финансового оздоровления, дыра выросла более чем на 5%. Если дополнительных средств не выделять, то теряется смысл в финансовом оздоровлении, а денег уже потрачено много, заключал собеседник «Ведомостей».

Альфа-банк заявлял, что готов участвовать в конкурсе, если конкурс будет юридически корректен. Вчера его представитель от комментариев отказался, как и Генпрокуратура, ЦБ и «Открытие холдинг». Представитель АСВ сообщил лишь, что не знает о письме Генпрокуратуры.