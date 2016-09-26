ЦБ готов дать «Трасту» лишь 28 млрд рублей на 12 лет

Центробанк готов дополнительно предоставить на санацию «Траста» всего лишь 28 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, видевший документацию ко второму конкурсу по отбору инвесторов для банка, и подтвердили люди, близкие к обоим участникам отбора. В конкурсе на повторный отбор инвестора участвовали два банка – нынешний санатор «Траста» «Открытие холдинг» и Альфа-банк. Последний отозвал свою заявку в начале сентября.

Один из собеседников «Ведомостей» объясняет, что речь о физическом выделении дополнительных кредитов для «Траста» не идет. Эти 28 млрд руб. ЦБ выдал ранее и конкурс крутился вокруг того, на сколько эту сумму можно было бы пролонгировать, рассказывает он. Это подтверждает и человек, видевший документацию по отбору инвесторов. В декабре прошлого года «Траст» получил 28 млрд руб. на шесть лет под 6,01% годовых для поддержания текущей ликвидности. Этим кредитом он заместил прежний, который получил в 2014 г. на гораздо более короткий срок и под существенно большую ставку – 30 млрд руб. на один год под 13,51% годовых.

Версия «Альфы» После того как конверты с предложениями были вскрыты, Альфа-банк отозвал свою заявку с конкурса. Банк настаивал на том, что конкурс проводился с нарушениями: АСВ должно было отстранить «Открытие» и провести повторный отбор без его участия. Генпрокуратура согласилась с доводами Альфа-банка и предложила ЦБ отменить итоги тендера, а в дальнейшем проводить его без участия «Открытие холдинга».

По условиям регулятора максимальная сумма из уже предоставленных кредитов – 28 млрд руб., максимальный срок пролонгации – до 12 лет и 3 месяцев, указывает человек, видевший документацию по отбору инвесторов. Он также замечает, что регулятор согласился опустить ставку по этому кредиту до 0,51% – такова стоимость остальных 99 млрд руб. кредита на санацию «Траста». «Соответственно, банки могли предлагать свои условия только по срокам пролонгации», – говорит человек, близкий к одному из участников отбора.

Предложение Альфа-банка было очень близко к максимальному сроку – 12 лет, «Открытие холдинг» попросил 3 года и 7 месяцев, говорит человек, видевший документы по конкурсу, и собеседник, близкий к одному из участников отбора.

«Пролонгация кредита на 12 лет при признании этих средств по рыночной ставке может единовременно принести примерно 10 млрд руб., хотя точно сказать сложно, поскольку многое зависит еще и от величины этой рыночной ставки», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Очевидно, что «Трасту» этого не хватит, указывает он: банку нужно примерно 50 млрд руб. на восстановление капитала до нуля и еще около 10 млрд руб., чтобы хоть как-то соблюдать нормативы. «Пролонгация даже на 12 лет такого эффекта не даст», – заключает он. Из отчетности банка следует, что его отрицательный капитал по итогам первого полугодия 2016 г. составлял 47,7 млрд руб.

В начале санации дыра в «Трасте» оценивалась в 68 млрд руб., а позже она выросла до 114 млрд руб. «Открытие» просило у ЦБ дополнительно 47 млрд руб.

Представители Альфа-банка, ЦБ и АСВ от комментариев отказались, а представитель «Открытие холдинга» сообщил, что до завершения конкурса не дает дополнительных комментариев.