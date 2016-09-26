ЦБ счел невозможной санацию Военно-промышленного банка

Банк России с 26 сентября отозвал лицензию у московского АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ). По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября ВПБ занимал 89-е место по размеру активов в банковской системе страны. Он привлек 30,6 млрд руб. средств населения, по данным на 1 августа. В составе бенефициаров банка 28 физических лиц, следует из материалов Военно-промышленного банка, фактически его контролирует председатель совета директоров Юрий Колток, говорил «Ведомостям» контрагент банка. Сам Колток это отрицал.

При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, объясняет пресс-служба регулятора. «Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. Требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма ВПБ не соблюдал в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.

16 сентября ЦБ опубликовал приказ о введении временной администрации в ВПБ ввиду угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Эти функции на полгода были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Главной задачей администрации было изучение финансового положения банка. Временная администрация в лице АСВ «столкнулась с существенными затруднениями в работе, обусловленными действиями руководства банка, не обеспечившего передачу правоустанавливающих документов на активы кредитной организации», объяснил 26 с сентября. также регулятор. С учетом всего изложенного санация банка с привлечением АСВ не представлялась возможной, добавил ЦБ.

ЦБ в конце августа после последней проверки предписал ВПБ досоздать резервы на 6 млрд руб., в основном это кредиты техническим компаниям, говорили «Ведомостям» два контрагента ВПБ. По их словам, это серьезно пошатнуло финансовое положение банка. Часть резервов приходилась на кредиты техническим компаниям, указывали они. Колток подтверждал «Ведомостям», что банк получил предписание доформировать провизии более чем на 6 млрд руб. Это резервы по кредитам, выданным на инвестпроекты: заводы в Чебоксарах и Калужской области, строительство жилья эконом-класса для военнослужащих, говорил Колток. Из его слов следует, что банку пришлось создать 50%-ный резерв практически по половине кредитного портфеля. Банк увеличил капитал в августе до 12 млрд руб. за счет восстановления резервов и допэмиссии, но из-за предписания ЦБ к сентябрю капитал сократился до 5,8 млрд руб.: «При этом ни одного норматива мы не нарушили, чтобы нарушить нормативы, наш капитал должен составить 5,3 млрд».

В начале сентября стало известно. что ВПБ попросил Генпрокуратуру проверить законность предписания регулятора о досоздании резервов, а на время проверки приостановить запреты и ограничения на проведение операций. Источник «Ведомостей» также говорил, что у Военно-промышленного банка проблемы с ликвидностью, поскольку он столкнулся с оттоком средств клиентов. Кроме того, к августу все средства из него забрали ЦБ и контрагенты по межбанку, хотя в начале года держали там почти 10 млрд руб., следует из отчетности.

9 сентября ЦБ отключил ВПБ от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), рассказывали «Ведомостям» два контрагента банка и подтверждал Юрий Колток. Банк перестал проводить платежи, выдавать средства с карт в банкоматах других банков, в также установил лимит на снятие средств в своих банкоматах в размере 150 000 руб. в месяц.

ВПБ является участником системы страхования вкладов. АСВ пообещало начать выплаты компенсаций вкладчикам банка не позднее 10 октября. Банки-агенты для этого будут отобраны не позднее 30 сентября.