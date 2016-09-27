Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) введены в 2015 г. для привлечения частных инвесторов на фондовый рынок: на них можно внести до 400 000 руб. и получить вычет по НДФЛ (13% до 52 000 руб.) от операций с ценными бумагами. С тех пор открыто почти 150 000 счетов (данные Московской биржи). Несмотря на ограниченную сумму на счете, ИИС уже стали применяться для ухода от налогов, рассказали топ-менеджеры нескольких брокерских компаний.

Одна из таких схем реализуется с помощью операций с деривативами. «Мы выявляли встречные сделки клиентов – прямых родственников. Операции совершались в режиме переговорных сделок (РПС) на срочном рынке – средства владельца обычного брокерского счета переводились на счет владельца ИИС», – рассказала «Ведомостям» руководитель комплайенс-контроля «Атона» Ирина Грекова. Схему она описывает так: на ИИС вносится минимальная сумма, необходимая для покупки срочного контракта (например, 100 руб.), затем в РПС этот контракт продается в разы дороже (например, за 1000 руб.) владельцу обычного брокерского счета. Клиент имеет доступ к обоим терминалам. Результат: средства переводятся с обычного счета на ИИС, уменьшается налогооблагаемая база на обычном счете (контракт продается с убытком), а с переводом 400 000 руб. на ИИС получается налоговый вычет в 13% (52 000 руб.), объясняет Грекова. Такая схема работает, если брокерским счетом владеет физлицо или юрлицо, уточняет она.

«Атон» такие сделки рассматривает как совершенные в целях оптимизации налогов для третьих лиц, добавила она: «Обязанности сообщать в налоговую, как у профучастника, у нас нет. Клиент предоставляет налоговую декларацию и подтверждающие документы. А специалист налоговой уже принимает решение о льготе».

«У нас было несколько таких случаев (всего открыто около 7000 ИИС), это много, с учетом того что ИИС – новый инструмент для рынка. У таких клиентов мы просим разъяснить характер отношений с другими лицами», – продолжает Грекова: финансовая организация может потребовать объяснение экономической целесообразности у держателя ИИС покупать бумаги именно у этого юрлица или физлица, а не просто на рынке. «Кто-то присылает объяснительную, а кто-то нет: в последнем случае мы имеем право закрыть счет», – говорит она.

Другая схема – «дробление», рассказывает топ-менеджер другого брокера: ценные бумаги с обычного счета, по которым образовалась прибыль, продаются владельцам нескольких ИИС с небольшим убытком. Цель та же – снизить налог на прибыль на обычном счете. Счета опять же могут быть открыты на родственников, а порой их владелец – один человек, поясняет собеседник «Ведомостей».

Такие случаи бывают, но крайне редко – условно один раз на тысячу ИИС, говорит руководитель департамента клиентского обслуживания «Финама» Александр Бирман. «Случаи же, когда клиент пытался продать с подконтрольного ему брокерского счета себе же на ИИС, можно пересчитать по пальцам – и это при том, что у нас открыто больше 30 000 ИИС», – уверяет он.

«Данная практика редка: выгода небольшая, а риски велики: если поймают, могут принудительно закрыть счет», – полагает Бирман, могут возникнуть проблемы и с правоохранительными органами – по подозрению в отмывании денег. По его словам, при обнаружении таких схем «Финам» принудительно расторгает отношения с клиентом, не сообщая об этом в ЦБ и налоговую. «Мы пресекли операцию, справку для налоговой, позволяющую получить вычет по НДФЛ, клиенту не дали, незаконных операций проведено не было», – объясняет Бирман.

Во избежание подобных ситуаций можно регламентировать порядок действий брокеров с точки зрения передачи данных в налоговую и ЦБ, считает Грекова: также добавить в число критериев необычных сделок уход от налогов или сделки с целью снижения налоговой нагрузки. Кроме того, можно рассмотреть вариант ограничения клиента ИИС по режиму торгов, добавляет она.

Делать выводы о том, оправдал ли себя этот инструмент, можно только через несколько лет, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев: «Я уверен, что ИИС найдут массовое применение именно по назначению. А вводить законодательные ограничения в борьбе с недобросовестными лицами, не навредив добросовестным, трудно. Это того не стоит, всегда найдутся те, кто будет искать схемы для злоупотреблений».

ЦБ о таких схемах не знает, заявил его представитель. «В случае выявления попыток использовать ИИС для ухода от налогов Банк России, безусловно, будет реагировать, в том числе через внесение изменений в законодательство», – пообещал он.