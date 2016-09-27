Минфин намерен сделать полис ОСАГО полноценной защитой

Реформировать ОСАГО Минфин и ЦБ будут в два этапа – по мере готовности предложений, рассказал в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев. Первый пакет поправок в закон об ОСАГО ведомства согласовали – его планируется принять этой осенью. Главное в нем – переход на натуральное возмещение убытка: если поправки примут, итогом более 90% ДТП будет ремонт автомобиля за счет страховщика, который будет нести ответственность за его качество и сроки.

При ремонте можно будет использовать детали, бывшие в употреблении, но чаще всего они будут новые, надеется Моисеев: «Если найдут запчасти, которые идеально соответствуют износу, то да. Но на практике, как правило, ставятся новые запчасти».

нет фото Игорь Жук директор департамента страхового надзора ЦБ Все разговоры, что «у нас нет договоров с сервисами», что «мы не готовы обеспечить качество, потому что это не наши дочерние структуры», разбиваются – у нас есть примеры по каско, когда компании прекрасно возмещают ущерб, причем по всей стране, по всей группе машин, многие годы.

При этом владелец автомобиля сможет сам выбрать станцию техобслуживания (СТО) для ремонта, а если страховщик не сможет организовать ремонт на оговоренной при покупке полиса СТО, клиент сможет досрочно расторгнуть договор ОСАГО и получить обратно часть уплаченной премии, перечислил Моисеев.

Это не увеличит затраты страховщиков, рассчитывает он, ведь такой сервис резко снизит страховое мошенничество и связанные с ним убытки: «За счет того, что не будет предмета для выкручивания рук страховой компании через недобросовестные практики, по нашим предположениям, общее сальдо сведется примерно к нулю».

Контроль над добросовестностью ремонта обеспечит ЦБ. Он готов осуществлять такой контроль, считает директор департамента страхового надзора ЦБ Игорь Жук, предупреждая: если на страховую компанию будет поступать много жалоб, в том числе по качеству ремонта, регулятор будет «отключать» ее от этой опции (см. врез).

Минфин также настаивает на двукратном увеличении лимита по европротоколу в первом пакете поправок, подчеркнул Моисеев.

Второй пакет поправок, который будет подготовлен к весенней сессии, уточнит расчет стоимости полиса – структуры тарифа и коэффициентов. Там же может быть введен расширенный полис ОСАГО: предусмотрена возможность покупки 2–3-летней страховки и полиса с расширенным покрытием – до 1 и 2 млн руб., сказал представитель Минфина.

Страховщики не верят в баланс по Моисееву. Отказ от учета износа для всех выплат по стране потребовал увеличения тарифов на 36–37%, подсчитал директор по методологии Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. Переход к возмещению без износа – вне зависимости в натуральной или денежной форме – потребует повышения тарифов, уверен директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников: сейчас, по его словам, тарифы по ОСАГО рассчитываются исходя из износа до 50%. Компании будут пытаться покрыть часть дополнительных затрат за счет скидок на ремонт и детали от СТО, предполагает замначальника управления методологии обязательных и массовых страховых продуктов «РЕСО-гарантии» Марина Щукина, а иногда могут использоваться неоригинальные запчасти.