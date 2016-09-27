Минфин намерен сделать полис ОСАГО полноценной защитой
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Реформировать ОСАГО Минфин и ЦБ будут в два этапа – по мере готовности предложений, рассказал в понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев. Первый пакет поправок в закон об ОСАГО ведомства согласовали – его планируется принять этой осенью. Главное в нем – переход на натуральное возмещение убытка: если поправки примут, итогом более 90% ДТП будет ремонт автомобиля за счет страховщика, который будет нести ответственность за его качество и сроки.
При ремонте можно будет использовать детали, бывшие в употреблении, но чаще всего они будут новые, надеется Моисеев: «Если найдут запчасти, которые идеально соответствуют износу, то да. Но на практике, как правило, ставятся новые запчасти».
При этом владелец автомобиля сможет сам выбрать станцию техобслуживания (СТО) для ремонта, а если страховщик не сможет организовать ремонт на оговоренной при покупке полиса СТО, клиент сможет досрочно расторгнуть договор ОСАГО и получить обратно часть уплаченной премии, перечислил Моисеев.
Это не увеличит затраты страховщиков, рассчитывает он, ведь такой сервис резко снизит страховое мошенничество и связанные с ним убытки: «За счет того, что не будет предмета для выкручивания рук страховой компании через недобросовестные практики, по нашим предположениям, общее сальдо сведется примерно к нулю».
Контроль над добросовестностью ремонта обеспечит ЦБ. Он готов осуществлять такой контроль, считает директор департамента страхового надзора ЦБ Игорь Жук, предупреждая: если на страховую компанию будет поступать много жалоб, в том числе по качеству ремонта, регулятор будет «отключать» ее от этой опции (см. врез).
Минфин также настаивает на двукратном увеличении лимита по европротоколу в первом пакете поправок, подчеркнул Моисеев.
Второй пакет поправок, который будет подготовлен к весенней сессии, уточнит расчет стоимости полиса – структуры тарифа и коэффициентов. Там же может быть введен расширенный полис ОСАГО: предусмотрена возможность покупки 2–3-летней страховки и полиса с расширенным покрытием – до 1 и 2 млн руб., сказал представитель Минфина.
Страховщики не верят в баланс по Моисееву. Отказ от учета износа для всех выплат по стране потребовал увеличения тарифов на 36–37%, подсчитал директор по методологии Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. Переход к возмещению без износа – вне зависимости в натуральной или денежной форме – потребует повышения тарифов, уверен директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников: сейчас, по его словам, тарифы по ОСАГО рассчитываются исходя из износа до 50%. Компании будут пытаться покрыть часть дополнительных затрат за счет скидок на ремонт и детали от СТО, предполагает замначальника управления методологии обязательных и массовых страховых продуктов «РЕСО-гарантии» Марина Щукина, а иногда могут использоваться неоригинальные запчасти.